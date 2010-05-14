Obama karşıtı manifesto

T24- Amerikalı aktör ve solcu entelektüeller, Başkan Barack Obama'yı savaş suçuna ve insan hakları ihlallerine ortak olmakla suçladıkları bir ilanı bugün Amerikan basınında yayımladı.



Aralarında filozof ve dilbilimci Noam Chomsky ya da LA Confidential'ın aktörü James Cromwell'in bulunduğu 2 bin imzalı ilanda, George W. Bush ve ardılı Barack Obama'nın resimleri, FBI'ın suçluları arama ilanlarındaki gibi yerleştirilerek "Suç suçtur, kimin işlediğinin pek önemi yoktur" ifadesi kullanıldı.



New York Review of Books'un bugünkü sayısında yayımlanacak manifestoda, ABD'nin güvenlik politikası ve Irak ile Afganistan'da insan hakları konularında Obama, selefi Bush'a yakın bir yaklaşım sergilemekle suçlandı.



Metinde özellikle, 2008'de solcu entelektüellerin coşkulu desteğiyle seçilen Barack Obama, Yemen'de El Kaide ile işbirliği yaptığından kuşkulanılan Amerikan vatandaşı Enver El Avlaki'nin öldürülmesine "yeşil ışık" yakmakla suçlandı.



Obama için "bir şekilde Bush'tan daha kötü" değerlendirmesi yapılan manifestoda, "Çünkü Obama, sadece kendi inancından kaynaklanan şüpheleri veya CIA'nın kuşkuları doğrultusunda, terörist olduğundan şüphelenilen Amerikan vatandaşlarını ortadan kaldırma hakkı bulunduğunu savunuyor, Bush hiçbir zaman bu tip bir uygulamayı açıkça üstlenmedi" ifadesine yer verildi.



Manifesto, internette de imzaya açıldı.