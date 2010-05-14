T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama karşıtı manifesto

Amerikalı aktör ve solcu entelektüeller, Başkan Barack Obama'yı savaş suçuna ve insan hakları ihlallerine ortak olmakla suçladıkları bir ilanı bugün Amerikan basınında yay&

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerikalı aktör ve solcu entelektüeller, Başkan Barack Obama'yı savaş suçuna ve insan hakları ihlallerine ortak olmakla suçladıkları bir ilanı bugün Amerikan basınında yayımladı.


Aralarında filozof ve dilbilimci Noam Chomsky ya da LA Confidential'ın aktörü James Cromwell'in bulunduğu 2 bin imzalı ilanda, George W. Bush ve ardılı Barack Obama'nın resimleri, FBI'ın suçluları arama ilanlarındaki gibi yerleştirilerek "Suç suçtur, kimin işlediğinin pek önemi yoktur" ifadesi kullanıldı.


New York Review of Books'un bugünkü sayısında yayımlanacak manifestoda, ABD'nin güvenlik politikası ve Irak ile Afganistan'da insan hakları konularında Obama, selefi Bush'a yakın bir yaklaşım sergilemekle suçlandı.


Metinde özellikle, 2008'de solcu entelektüellerin coşkulu desteğiyle seçilen Barack Obama, Yemen'de El Kaide ile işbirliği yaptığından kuşkulanılan Amerikan vatandaşı Enver El Avlaki'nin öldürülmesine "yeşil ışık" yakmakla suçlandı.


Obama için "bir şekilde Bush'tan daha kötü" değerlendirmesi yapılan manifestoda, "Çünkü Obama, sadece kendi inancından kaynaklanan şüpheleri veya CIA'nın kuşkuları doğrultusunda, terörist olduğundan şüphelenilen Amerikan vatandaşlarını ortadan kaldırma hakkı bulunduğunu savunuyor, Bush hiçbir zaman bu tip bir uygulamayı açıkça üstlenmedi" ifadesine yer verildi.


Manifesto, internette de imzaya açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24