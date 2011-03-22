-OBAMA KARŞITI GÖSTERİDE 12 GÖZALTI SANTİAGO (A.A) - 22.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Latin Amerika gezinin ikinci durağı olan Şili ziyaretini protesto eden 12 göstericinin, akşam başkent Santiago'da gözaltına alındığı bildirildi. Polis kaynakları, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, Obama onuruna resmi yemek verdiği başkanlık sarayına yakın geniş bir caddede, protesto için 300'den fazla kişinin bir araya geldiğini belirtti. Aynı kaynaklar, Obama aleyhtarı slogan atan, ABD bayrağı yakan göstericilerin, başkanlık sarayı La Moneda'ya doğru yürümek istemesiyle polisin protestoculara müdahale edip, 12 kişiyi gözaltına aldığını ifade etti.