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Dünya

Obama karşıtı doktorun hasta reddi

ABD'nin Florida eyaletinden bir doktor, kapısına bir ilan asarak, ABD Başkanı Barack Obama'ya oy vermiş olan hastalardan başka bir doktora gitmelerini istedi.

03 Nisan 2010 03:00

T24- Üroloji doktoru Jack Cassell, muayenehanesinin kapısına astığı ilanda, "Obama'ya oy verdiyseniz başka üroloğa gidin. Sağlık sigortanız için değişim hemen şimdi başlıyor, 4 yıl sonra değil" ifadelerini kullandı.


Orlando Sentinel gazetesine yaptığı açıklamada, hastalarını sorgulamadığını ya da onları muayene etmeyi reddetmediğini, çünkü bunun etik olmayacağını söyleyen Cassell, "Ancak ilanı okur ve geri dönerlerse, iyi olur" dedi.


Doktorlara ilişkin şikayetleri araştırmakla sorumlu kurum, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.

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