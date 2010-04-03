Obama karşıtı doktorun hasta reddi

T24-



Orlando Sentinel gazetesine yaptığı açıklamada, hastalarını sorgulamadığını ya da onları muayene etmeyi reddetmediğini, çünkü bunun etik olmayacağını söyleyen Cassell, "Ancak ilanı okur ve geri dönerlerse, iyi olur" dedi.



Doktorlara ilişkin şikayetleri araştırmakla sorumlu kurum, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.