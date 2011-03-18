-OBAMA: KARARA UYULMAZSA OPERASYON DÜZENLENECEK WASHINGTON (A.A) - 18.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin BM Güvenlik Konseyi'nin kararına boyun eğmemesi durumunda askeri operasyon düzenleneceği uyarısında bulundu. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplum Kaddafi'nin muhaliflerin gösterilerini şiddetle bastırmasına izin verseydi, binlerce kişi ölebilirdi" dedi. ABD Başkanı "Kontrolsüz durumda Kaddafi'nin halkına zulüm edebileceğini düşünmek için her sebebimiz var" ifadesini de kullandı. Başkan Obama ayrıca, yarın Paris'te yapılacak Libya zirvesine ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın katılacağını söyledi. ABD'nin liderlik rolünün önemli olduğunu belirten Obama, "Bu, 'tek başımıza hareket etmemiz gerekiyor' anlamına gelmez. Bu, uluslararası toplumun beraber hareket etmesi için koşulları oluşturmak demek" dedi. Libya'ya asker gönderilmeyeceğini söyleyen Obama, Kaddafi'nin BM Güvenlik Konseyi'nin dün aldığı karara boyun eğmeyi reddetmesinin sonuçlarına katlanacağını dile getirdi. Obama, Kaddafi'nin birçok kez, gösterileri şiddetle bastırmaya son vermesi ve bundan sorumlu olacağı konusunda uyarıldığını belirtti. Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Paris'te yapılacak zirveye katılacağını açıkladı. -YEMEN- Yemen konusuna da değinen Obama, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'den gösterilere izin vermesini istedi. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de bugünkü şiddet olaylarını sert şekilde kınadığını söyledi ve Salih'i gösterilerin barış içinde yapılmasına izin verme sözünü tutmaya çağırdı. ABD Başkanı, şiddet eylemlerini yapanların da sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.