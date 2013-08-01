ABD Başkanı Barack Obama, kağıt gazetecilik döneminin bittiğini savundu. Başkan Obama, "Kağıt gazetelerin devri bitti" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, dünyanın en büyük internet satış platformlarından Amazon’un e-kitap okuyucusu Kindle üzerinden okurlarla buluşan Kindle Singles serisine verdiği röportajda basının sorunlarına değindi.

İnternet kullanımının günden güne artması ve basılı gazete satışlarının düşmesinin ardından geleneksel medyanın da imalat ve perakende sektörleri gibi yeni dönemle baş etmekte zorlandığını vurgulayan Obama, artık işlerin geçmişteki gibi yürümediğini söyledi.

Obama, “Orta sınıfa girmek isteyenler zorlandıkça zorlanıyor. Bunu her meslek dalında görüyorsunuz. Bunu gazetecilikte görüyorsunuz. Eskiden her yerde yerel gazeteler olurdu. Gazeteci olmak istediğinizde kasabanızdaki gazete için çalışarak gayet iyi para kazanabilirdiniz. Bugün ise kâr eden çok az sayıda gazete var, onlar da ulusal markalar. Gazeteciler geçimlerini sağlamak için çok uğraşıyor, hatta zaman zaman bir gazete için çalıştıkları zaman ellerinde olmayan imkanlarla serbest muhabir olarak yaşamaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Gazetecilik için geçerli olanın imalat ve perakende sektörleri için de geçerli olduğunu söyleyen Obama, “O eski zamanların geri gelmeyeceğini anlamak zorundayız” dedi.