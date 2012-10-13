Obama kadınların desteğini kaybediyor

ABD Başkanı Barack Obama, 6 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde anketlerde beklemediği sonuçlarla karşılaşmaya devam ediyor. Obama’ya en son kötü sürpriz ise kadın seçmenlerden geldi. Yapılan son araştırmalara göre Obama'ya kadınların desteği azalmaya başladı.



Obama, ikinci bir dönem ABD Başkanı olabimek için Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney’e karşı pasif kalan bir seçim kampanyası sürdürüyor. Aylar öncesinde anketlerde çok büyük bir fark olmasa da rakibinin önünde görünen ve bu tablodan güven alan Obama, seçim günü yaklaştıkça beklediği anketlerle karşılaşıyor. Araştırma şirketlerinin ABD’nin çeşitli eyaletlerinde gerçekleştirdiği en son kamuoyu yoklamaları, kadın seçmenlerin giderek Obama’dan uzaklaşmaya başladığını gösterdi.

Obama, kadın seçmenler arasında aylar önce neredeyse yüzde 20 olan farkını başarısızlıka sonuçlanan ilk canlı yayın tartışmasının ardından hızla kaybetmeye başladı. 4 Ekim’de gerçekleştirilen ilk yüz yüze tartışmada Romney’in kadınlar hakkındaki radikal düşüncelerini hedef almayan Obama, kadın seçmenlerinin güvenini kırdı. Oysa, Demokrat Parti’nin seçim kampanyası kadınlara karşı yapılan ayrımcılıklara özel olarak odaklanmıştı.

Pew araştırma şirketinin anketlerine göre, Eylül ayında Obama’nın kadın seçmenleri Romney’in yüzde 18 önündeydi. Bugün bu fark neredeyse tamamen erimiş durumda. PPP şirketinin yaptığı anket ise Obama’nın bugün kadın seçmenlerde rakibine sadece yüzde 6 gibi düşük bir fark attığını gösterdi.



'Sosyal düzensizliğe değinmesi gerekiyor'



Pew araştırma şirketinin başkanı Andrew Kohut, The Salon sitesine yaptığı açıklamada, “Obama’nın Romney ile olan tartışmasında sosyal konulara değinmekte gösterdiği başarısızlık kadın seçmenlerini etkilemiş görünüyor... Sosyal konular sadece kürtajı değil, aynı zamanda doğum kontrolüne erişim, iş hayatında maaş adaletsizliği ve kadınlara olan genel tavrı da içeriyor” dedi.

Bloomberg sitesi ise Obama’yı en çok terk eden kadın seçmenin, beyaz nüfustan geldiğini ve yaş aralığının 18-49 arasında değiştiğini belirtti.

Huffington Post, Pew’in dışında yapılan diğer anketlerde de Obama’nın kadın seçmenler konusunda önemli ölçüde destek kaybettiğine dikkat çekti. Romney’in yüzde 7 fark ile Obama’nın önüne geçtiği Florida’da Miami Herald gazetesinin yaptığı ankete göre, Cumhuriyetçi aday aynı eyalette kadın seçmenlerde de Obama’yı yüzde 13 geride bıraktı. ARG şirketinin anketine göre, Florida’daki kadın seçmen farkı Romney lehine yüzde 8. ABD genelinde ise Obama’nın kadın seçmenlerdeki üstünlüğü sadece yüzde 3 civarına gerilemiş durumda.