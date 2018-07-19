Obama, kadınları siyaset sahnesine çağırdı: Bu adamlar son zamanlarda sinirlerime dokunuyor!

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Eski ABD Başkanı Barack Obama, ‘’son zamanlarda erkek siyasetçiler sinirlerime dokunuyor’’ dedi ve kadınları politika sahnesine daha çok çıkmaya davet etti.

Obama Vakfı’nın Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da düzenlediği etkinlikte gençlere hitap eden eski ABD Başkanı, ‘geleceğin liderleri’ olarak tanımladığı seyirciye yolsuzlukla boğuşan kamu kurumlarına ve devlet yönetimine nasıl yaklaşılması gerektiğine dair tavsiyeler verdi.

Afrika’nın ‘şiddet yanlısı’ ve ‘zorba’ liderlerinden de söz eden ABD Başkanı, erkeklerin egemen olduğu siyasetten sıkıldığını ifade etti:

''Özellikle kadınlar, sizin politikaya daha çok girmenizi istiyorum, çünkü bu adamlar son zamanlarda sinirlerime dokunuyor.''

‘’Saldırgan ve zorbayız’’

Her gün gazeteleri okuduğunu ve ‘sizin sorununuz ne; bizim sorunumuz ne’ diye kendi kendine sorduğunu da ekleyen Obama, sözlerine ‘’Saldırganız, zorbayız… Sadece kendi işimize bakıyoruz; bu yüzden de kadınları güçlendirmek, daha iyi politikalar üretmemizi sağlayacaktır’’ şeklinde devam etti.

Gençlere, ‘politika çok kirli, yozlaşmış’ olduğunu düşünerek siyasetten uzaklaşmamaları gerektiğini söyleyen eski ABD Başkanı, politikada etkili olmanın birçok yolu olduğunu belirtti.

‘’Ülkenizde yaptığınız işte hırslıysanız, bir noktadan sonra politikayla çarpışırsınız…’’

Obama’nın toplantıda söylediklerini, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştiriler olarak algılayanlar da oldu. Obama, Beyaz Saray’dan taşındığı günden beri, Trump’ı adını kullanarak hiç eleştirmedi.

‘’İlginç ve belirsiz günlerden geçiyoruz’’

Geçtiğimiz günlerde Nelson Mandela’nın 100’üncü doğum günü için Güney Afrika’da düzenlenen toplantıda da uzun bir konuşma yapan eski ABD Başkanı, ‘ilginç ve belirsiz günlerden geçiyoruz’ demiş, günümüz siyasi liderlerinin yalan söylediklerini ve bu yalanlarının üzerlerini yeni yalanlarla örtmeye çalıştıklarını, eklemişti.

Obama’nın bu sözleri de Trump’a yönelik eleştiri olarak değerlendirildi. Eski ABD Başkanı’nın konuşmasının ilgili bölümü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Barack Obama, 2016 yılında gerçekleşen başkanlık seçimlerinde ABD tarihinin ilk kadın başkan adayı Hillary Clinton’u desteklediğini açıklamış; Clinton, seçimleri kaybetmişti.