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Dünya

Obama kadınları savaş meydanında istiyor

ABD Başkan Adayı Senatör Barack Obama, başkanlık yarışında yanına kadın yardımcı almazken kadınların askere alınmasını ve savaşta ön saflarda savaşması

14 Ekim 2008 03:00

ABD Başkan Adayı Senatör Barack Obama, başkanlık yarışında yanına kadın yardımcı almazken kadınların askere alınmasını ve savaşta ön saflarda savaşmasını istiyor

ABD hükümeti politikalarında etkin bir yeri olan worldnetdaily sitesinin haberine göre Obama, kadınların cephede savaşması ile ilgili görüşlerini açıkladı. Obama, bu konuda, ``Bir zamanlar siyahlar da ABD Ordusu'nda cephede görev yapamıyorlardı. Bence kadınlar, askerdeyken cephede savaşabilmeli. Sanırım bu durum sahip olduğum iki kızıma tıpkı erkekler gibi ABD'ye vatan borcu konusunda olumlu bir mesaj verir. Askere alınan kadın Amerikalılar, orduda çok iyi görev yapmakla kalmadı. Onlar, ABD'nin değişimine de katkıda bulundu ve kadın-erkek eşitliğinin güzel örneğini sundu'' dedi.

Obama'nın ulusal güvenlik sözcüsü Wendy Morigi ise, Barack Obama'nın kadınların ABD ordusunda cephedeki rollerinin genişletilmesini düşündüğünü bildirirken, ``Kadın askerlerimiz zaten Irak ve Afganistan'da görevlerini yapıyor. Ancak son politik gelişmeler doğrultusunda savaş meydanında gerekli güncellemeler yapılmalı. Barack Obama, bu durumu askeri liderlerimizle görüşüp kadın askerler üzerindeki sınırlamaları kaldırmayı planlıyor'' dedi.

ABD'deki Ulusal Kadın Yasa Merkezi Başkan Yardımcısı Nancy Duff Campbell, ``Kadınlar, savaş alanında her türlü rol ve pozisyon için yarışabilmeli. Ümit ederim ki yeni başkan bu konu ile ilgili sınırlayıcı bütün unsurları değiştirir'' diye konuştu.

Bill Clinton'ın Kadın Komisyonu eski üyesi Elaine Donnelly ise konuyla ilgili olarak, ``Kadın ve erkek arasında fiziksel olarak farklılıklar var. Feminist kuruluşların, kadınların askerdeki görevlerinin genişletilmesi konusunda mantık dışı istemleri oluyor'' dedi.

Diğer Başkan adayı John McCain, Obama'nın kadınların özel servise kayıt olup cephede etkin rol üstlenmesine karşı çıkıyor.

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