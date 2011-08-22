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Dünya

Obama: Kaddafi yönetimi sona erdi

ABD Başkanı Barack Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi devrinin sona erdiğinin açık olduğunu belirterek,

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi devrinin sona erdiğinin açık olduğunu belirterek, "Ama Kaddafi, gücü açıkça Libya halkına bırakarak daha fazla kan dökülmesini azaltma ve mücadeleyi sürdüren askerlerine Libya halkının yararı için silahlarını bırakma çağrısı yapma fırsatına hala sahip" dedi. 

Obama, Massachusetts'te Libya'daki gelişmeler üzerine açıklama yaptı. 

Libya'daki durumun hala çok 'akışkan' olduğunu belirten Obama, bazı belirsizliklerin sürdüğünü ve hala tehdit oluşturan rejim unsurlarının bulunduğunu söyledi. "Ancak, Kaddafi rejiminin sona yaklaştığının ve Libya'nın geleceğinin Libya halkının elinde olduğunun açık olduğunu" ifade eden Obama, şu an Libya sokaklarındaki kutlamaların insanların itibarının herhangi bir diktatörden çok daha güçlü olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kaddafi yönetiminin sona erdiğinin açık olduğunu söyleyen ABD Başkanı Obama, "Ama Kaddafi, gücü açıkça Libya halkına bırakarak daha fazla kan dökülmesini azaltma ve mücadeleyi sürdüren askerlerine Libya halkının yararı için silahlarını bırakma çağrısı yapma fırsatına hala sahip" dedi. 


'NATO dünyanın en kabiliyetli ittifakı'

Obama, ayrıca, ABD'nin müttefik ve ortaklarına da seslenerek, Libya'ya müdahalenin "bir" olarak bir araya geldiklerinde uluslararası toplumun neyi başarabileceğini gösterdiğini dile getirdi. Obama, "Libya'daki çabalar henüz sona ermese de, gücünü, hem askeri ateş gücünden hem de demokratik ideallerimizin gücünden alan NATO, dünyadaki en kabiliyetli ittifak olduğunu kanıtladı" dedi.


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