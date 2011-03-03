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Dünya

OBAMA: KADDAFİ MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ  WASHINGTON (A.A)

03 Mart 2011 23:12

-OBAMA: KADDAFİ MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ  WASHINGTON (A.A) - 03.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin meşruiyetini kaybettiğini ve iktidarı bırakması gerektiğini söyledi. Obama, Beyaz Saray'da Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Libya'daki şiddetin sona ermesi ve Kaddafi'nin iktidarı bırakması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Obama, Libya sınırına insani yardım yönlendirdiğini, Libya-Tunus sınırına kaçan Mısırlıların ülkelerine götürülmesi için Amerikan askeri uçağının kullanılmasına onay verdiğini kaydetti. Obama, Libya'ya karşı her seçeneği değerlendirdiklerini de ifade etti.

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