Obama: Kaddafi hesap vermek zorunda

T24 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, BM'nin Libya kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Libya'ya müdahalenin de bulunduğu yaptırımlar uygulanacağını ancak bu müdahalenin kara kuvvetleri kullanılarak yapılmayacağını söyleyen Obama, Hiçbir kararı bu kadar zor almadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.



Obama şunları söyledi:



"Sokağa çıkan insanlar hükümetin demir yumruğuyla karşılaştılar. Kaddafi halkın güvenini ve meşruiyetini kaybetmiş, zalimce yaşananları bastırmaya çalıştı. Bu adaletsizlik karşısında uluslararası toplum harekete geçti. Kaddafi’yi kontrol etmezsek Libya’da binlerce insan ölebilir. Kaddafi rejimi hesap vermek zorunda. Birleşmiş Milletler çok önemli bir karar aldı. Uçuşa yasak bölge ilan edildi. Kaddafi için bir seçenek daha var bu karara kesinlikle yanıt vermesi gerekiyor. Sivil halka yönelik şiddet hemen durmalı. Şiddet durmazsa uluslararası toplum yanıtını hemen verecek.ABD kara kuvvetlerini gündeme getirmeyecektir. Amacımızın dışında Libya'da sivil halkın korunması dışına çıkacak adım atmayacaktır. Hiçbir kararı bu kadar zor almadığımı ifade etmek istiyorum."





