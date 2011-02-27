Obama: Kaddafi hemen gitsin

T24 - Libya'daki olaylar konusunda Amerikan yönetiminden, ilk kez bu kadar sert ve net mesaj geldi. Amerikan Başkanı Obama Kaddafi'den hemen gitmesini istedi.





ABD Başkanı Barack Obama, mesajlarını Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon konuşmasında verdi ve bu mesajlar Beyaz Saray aracılığıyla dünyaya duyuruldu.

ABD Başkanı, Kaddafi'nin görevini şimdi bırakması gerektiğini söyledi. Obama, ''Bir liderin iktidarda kalmasının tek yolunun kendi halkına şiddet kullanması olduğu vakit, o kişi meşruiyetini yitirmiş demektir ve hemen ayrılarak ülkesi için doğru olanı yapmalıdır'' dedi.

Açıklamada, Obama ile Merkel'in Libya halkının evrensel haklar konusundaki talebini destekledikleri ve Kaddafi yönetiminin ''Sorumlu tutulması gerektiği'' konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Bu arada ABD, üst düzey Libyalı yetkililer ve ailelerinin vizelerini iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yayımladığı açıklamada, Libya'daki Kaddafi rejiminin üst düzey yetkililerinden yeni başvuru da kabul etmeyeceklerini belirtti.

Clinton, "ABD'nin, Libya hükümetini insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmak ve uluslararası toplumdan buna güçlü bir cevap verilmesi için hızla yeni adımlar attığını" ifade etti.

ABD, önceki gün de Libya lideri Muammer Kaddafi yanlılarının hesaplarını dondurmuş ve mali ambargo uygulamaya başlamıştı. ABD ayrıca Libya ile arasındaki sınırlı savunma ticaretini askıya almıştı.

Başkan Obama, cuma günü de Kaddafi ve ailesinin hesaplarını dondurma kararını içeren bir dizi yaptırımı onaylamıştı.

Birleşmiş Milletler Konseyi de, Libya'ya yönelik yaptırımları görüşüyor. Bu yaptırımlar arasında şiddet olaylarının Lahey'deki Adalet Divanı'na sevkedilmesi, ülkeye silah satışının durdurulması, Libyalı yetkililerin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi yer alıyor.



