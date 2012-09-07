Obama: İzin verin, işlerimi bitireyim

ABD'de Demokrat Parti Kongresi'nin son gününde Obama sahne aldı. "Yarım kalan işleri bitirmek" için ABD seçmeninden oy isteyen Obama, "Ama şunu bil Amerika: Problemlerimiz çözülebilir, sıkıntılar aşılabilir" dedi.



ABD'de 6 Kasım seçimleri öncesi Başkan Barack Obama'nın yeniden aday gösterildiği Demokrat Parti Kongresi, Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapıldı.

Kongre'nin üçüncü gününde sahneye çıkan Barack Obama, Amerikan halkına şu cümlelerle seslendi: "10 yıllardır biriken zorluklara çözüm getirmek birkaç yıldan fazlasını alacak, hiçbir zaman bu seyahatin kolay olacağını söylemedim, Ama şunu bil Amerika: Problemlerimiz çözülebilir, sıkıntılar aşılabilir. Bizim önerdiğimiz yol biraz daha zorlu olabilir ama daha iyi geleceğe açılıyor ve sizden bu geleceği seçmenizi istiyorum.''

Eşi Michelle Obama tarafından sahneye davet edilen Obama, uzun süre ayakta alkışlandı ve salonda ''4 yıl daha'' sloganları atıldı.

Konuşmasına, "Seni çok seviyorum Michelle" diyerek başlayan Barack Obama, ardından kendisini izlemeye gelen kızlarına dönerek: "Sizlerle gurur duyuyorum ama yarın sabah da okula gitmekten kaçamayacaksınız'' diye espri yaptı.

Obama, başkan adayı gösterildiği konuşmasını Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'nin birbirinden çok farklı iki değişik dünya görüşüne sahip olduğu düşüncesi üzerine kurdu.



'İki farklı seçenek, iki farklı gelenek'



ABD'nin, Amerikan halkının, kendileri ve çocuklarının hayatlarını doğrudan etkileyecek, birbirinden tamamen farklı iki seçenek ve iki gelecekle karşı karşıya olduğunu iddia eden Obama, delegelere ve televizyon başındaki izleyicilere, "Bu seçimi siz yapacaksınız'' mesajını verdi.



'Oyunuzu atarken iyi düşünün'



"Oy pusulalarını elinize aldığınızda, bir nesilde hiç olmadığı kadar açık bir seçimle karşı karşıya kalacaksınız'' diyen Obama, Demokrat Parti'nin dünyanın sahip olmadığı kadar güçlü bir ekonomi ve güçlenmiş orta sınıfa sahip bir geleceğe açılan bir yol sunduğunu söyledi.



Eleştirilere cevap verdi



Kendisine yöneltilen vaat ettiği "değişim"i gerçekleştirmekte başarısız kaldığına yönelik eleştirilere de yanıt veren ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan halkına hiçbir zaman kolay ve hızlı çözülebilir yol önermediğini söyledi. Obama, "Beni hoşlandığınız şeyleri size söylemem için değil, doğruları söylemem için seçtiniz. Doğru olan şu ki, on yıllardır biriken zorluklara çözüm getirmek birkaç yıldan fazlasını alacak, ortak çaba, sorumluluğun paylaşılması ve bundan daha kötü olan tek kriz sırasında (eski ABD Başkanı) Franklin Roosevelt'in izlediği cesur ve kararlı adımları gerektirecektir" dedi.



'Zaman değişiyor, ben de değişiyorum'



Zamanın değiştiğini, dolayısıyla kendisinin de değiştiğini ve artık sadece bir aday değil bir başkan olduğunu ifade eden Obama, başkanlığı boyunca halka birlikte olduğu, onların duygularını ve sorunlarını paylaştığını anlattı.

Obama, ''Dolayısıyla, burada sizin karşınızda dururken hiçbir zaman Amerika hakkında bu kadar umutlu olmadım, sorunların tüm çözüm formüllerinin bende olduğunu düşünmüyorum, zorluklarımızın boyutunun farkındayım, umutluyum çünkü siz bana umut veriyorsunuz'' dedi.



'Romney dış politikada çok yeni'



Amerikalılara, dış politikada ''testten geçmiş ve kendisini kanıtlamış bir başkomutan'' seçmeleri çağrısında bulunan Obama, rakibi Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney'yi dış politikada ''yeni'' biri olarak tanımladı.

Irak ve Afganistan savaşlarının bitirilmesi, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesi, diğer ülkelerle gelişen ilişkileri hatırlatan Obama, parti platformundaki Kudüs ''krizi''nin ardından, konuşmasında İsrail'e değinmeyi ihmal etmedi ve ABD'nin hem İsrail'in güvenliği hem de barışa yönelik gayretlerine yönelik taahhüdünü yineledi.



Romney'ye laf attı



Konuşmasında üstü kapalı rakibi Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney'ye laf atan Obama, "Verilen değil, kazanılan başarı"dan yana olduklarını söyledi.

Cumhuriyetçilerin Obama'nın federal devleti büyütmek istediğine yönelik eleştirilerine yanıt veren Obama, ''Biz devletin her sorunu çözeceğini düşünmüyoruz ama devletin her sorunun kaynağı olduğunu da düşünmüyoruz'' dedi.

Konuşmanın ardından Obama ve Biden, aileleriyle birlikte podyumda izleyicileri selamladı.