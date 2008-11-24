T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Obama: İyileşme bir anda olmayacak

Obama, ekonominin yeniden rayına oturtulması için ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdi.

24 Kasım 2008 02:00

Ekonomi ekibini açıkladığı toplantıda konuşan Obama, ülkenin tarihi boyutlarda bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, finans sisteminin istikrara kavuşturulması ve ekonominin yeniden rayına oturtulması için ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdi.

Çalışmalara bugünden başladıklarını kaydeden Obama şunları söyledi: “Hem sokaktaki ABD’lileri, hem de Wall Street’i düşünüyoruz. Ekonomi kötüleşecek, bir anda iyileşme olmayacak. Bunun için de bütçede önemli fedakarlıklar yapmamız gerekiyor.

Ocak ayında paketi açıklayacağız

Geleceğe yönelik son derece umutluyum. Ocak ayı başında krize karşı önlem paketi açıklayacağız. Bir canlandırma paketine ihtiyacımız var. Canlandırma paketi uzun soluklu büyüme için gerekli. Öncelikli hedefim 2 milyon kişilik istihdam yaratmak. Ülke ekonomisi güçlenince borsa da güçlenir.”

Otomotiv ABD’nin belkemiği

Otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunan Obama, “Otomotiv sektörü ABD ekonomisinin belkemiğidir. Otomotiv sektörünün ayakta kaldığından emin olmamız gerekiyor.” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24