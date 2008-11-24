Obama: İyileşme bir anda olmayacak

Ekonomi ekibini açıkladığı toplantıda konuşan Obama, ülkenin tarihi boyutlarda bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, finans sisteminin istikrara kavuşturulması ve ekonominin yeniden rayına oturtulması için ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdi.



Çalışmalara bugünden başladıklarını kaydeden Obama şunları söyledi: “Hem sokaktaki ABD’lileri, hem de Wall Street’i düşünüyoruz. Ekonomi kötüleşecek, bir anda iyileşme olmayacak. Bunun için de bütçede önemli fedakarlıklar yapmamız gerekiyor.



Ocak ayında paketi açıklayacağız



Geleceğe yönelik son derece umutluyum. Ocak ayı başında krize karşı önlem paketi açıklayacağız. Bir canlandırma paketine ihtiyacımız var. Canlandırma paketi uzun soluklu büyüme için gerekli. Öncelikli hedefim 2 milyon kişilik istihdam yaratmak. Ülke ekonomisi güçlenince borsa da güçlenir.”



Otomotiv ABD’nin belkemiği



Otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunan Obama, “Otomotiv sektörü ABD ekonomisinin belkemiğidir. Otomotiv sektörünün ayakta kaldığından emin olmamız gerekiyor.” dedi.

