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Dünya

Obama İtalya ve Yunanistan'daki gelişmelerden memnun HONOLULU (A.A)

13 Kasım 2011 02:33

-Obama İtalya ve Yunanistan'daki gelişmelerden memnun HONOLULU (A.A) - 12.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, İtalya ve Yunanistan'daki son siyasi gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Obama, Asya-Pasifik zirvesinin düzenlendiği Honolulu'da yaptığı açıklamada, İtalya'da bir geçiş hükümeti kurulması yönünde atılan adımları ve Yunanistan'da yeni bir işbirliği hükümeti kurulmasını ''olumlu gelişmeler'' olarak nitelendirdi. Söz konusu gelişmelerin finans piyasalarının yatışmasına katkıda bulunmasını beklediğini belirten Obama, her iki ülkenin liderlerinin yapısal reformlara olan bağlılığının yatırımcılara güven vereceğini de kaydetti.

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