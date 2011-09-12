-Obama istihdam yasa tasarısını kongreye gönderiyor WASHİNGTON (A.A) - 12.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, istihdam paketini Kongreye bugün göndereceğini söyledi. Obama yaptığı açıklamada, milletvekillerinin hiçbir siyasi oyuna ve ertelemeye girişmeksizin, istihdam yasa tasarısını acilen geçirmeleri gerektiğini ifade etti. Obama'nın geçen hafta Kongrede açıkladığı tasarı, binlerce kişiye iş yaratılmasını amaçlıyor. ABD Başkanı, ekonomiyi sıçratması hedeflenen tasarıya kamuoyunun desteğini sağlamak için de ülke genelinde geziler yapacak. Obama, Kongrenin özel oturumunda, 9 Eylül'de yaptığı konuşmada, yavaşlayan ABD ekonomisinin canlandırılması ve yüzde 9,1 oranındaki işsizliğin düşürülmesi için yeni paketin bir an önce onaylanmasını istemişti. Yeni paketin, 447 milyar dolarlık bir maliyet içerdiği belirtiliyor. Obama'nın ekonomiyi canlandırma planı, işsizlik sigortası konusunda 49 milyar dolar, okulların modernize edilmesi için 30 milyar dolar ve ulaştırma altyapı projeleri için de 50 milyar dolarlık bir maliyet içeriyor. Ancak paketin en önemli maliyet kalemini, işçiler ve özellikle küçük işletmeler için getirilecek 240 milyar dolarlık vergi indirimi oluşturuyor. Plana göre, istihdam vergisi ve maaşlardan kesilen vergiler gelecek yıl yarı yarıya düşürülecek. Bunların dışında; 35 milyar dolar öğretmenler, itfaiyeciler ve polis memurlarının işsiz kalmasını önlemek amacıyla kullanılacak. 15 milyar dolar boş ve oturulamaz durumdaki evlerin yenilenmesi, 5 milyar dolar da dar gelirli gençlerin ve yetişkin işçilerin desteklenmesi için harcanacak. Obama'nın planına göre, 15 bin okul yenilenecek ve 280 bin öğretmenin işsiz kalması engellenecek. Ayrıca, binlerce yeni öğretmen iş bulacak.