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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Obama hâlâ 'radikal İslam' demiyorsa hemen istifa etmeli

Başkan adayı Trump, Orlando katiliamıyla ilgili açıklamasında 'radikal İslam' demediği gerekçesiyle Barack Obama'nın istifasını talep etti

13 Haziran 2016 12:01


Amerikan Cumhuriyetçi Parti'sinin başkan adaylığını garantileyen işadamı Donald Trump Orlando'daki katliamın ardından Başkan Barack Obama'yı istifaya davet etti. Trump ekibinin Başkan'ın toplu katliama dair açıklamasını konu alan bildirisinde, ‘Obama utanılacak bir şekilde ‘radikal İslam' kavramını kullanmaktan kaçınmıştır. Bu istifa etmesi için yeterli nedendir', denildi.

Barack Obama en az 50 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı terör ve nefret eylemi olarak nitelendirmişti. Eşcinsellere yönelik gece kulübünü hedef alan saldırının gerçek nedeni araştırılıyor. Afgan asıllı fail IŞİD liderine bağlılık yemini ettiğini polise bildirmişti. Saldırgana yönelik araştırmalar sürüyor.

Donald Trump, ‘radikal İslam' kavramını kullanmadığı gerekçesiyle Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'dan da adaylıktan çekilmesini talep etti. ‘Orlando'daki olay sadece bir başlangıçtı', diye Trump Müslümanların ABD'ye girmesine izin verilmemesi şeklindeki talebini tekrarladı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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