Obama İstanbul'u 'bunaltacak'

Obama, 6 Nisan'da İstanbul'a geliyor. Suikasttan korkan polis, kırmızı alarma geçti. İzinler kalktı. İstanbullular ise yandı! Başkan kenti gezerken birçok yol trafiğe kapatılacak, cep telefonları bile çekmeyecek



Medeniyetler İttifakı zirvesi için pazartesi akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Barack Obama'yı 4 bin polis koruyacak. Miliyet gazetesinin haberine göre daha önce ilk kez Papa 16. Benedict'e uygulanan önlemleri tekrarlamaya hazırlanan polis, ABD Başkanı kentten ayrılana kadar uyumayacak, izin yapmayacak. İşte 'kırmızı alarm'dan notlar:



- ABD Başkanı, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek.



- Obama'nın konvoyu olası bir saldırı veya protesto ihtimaline karşı sahil yolunu takip ederek Beşiktaş'taki Conrad Oteli'ne gelecek.



- Medeniyetler İttifakı toplantısı nedeniyle görev alacak 10 bin polisin 4 bini Obama'nın etrafında kuş uçurtmayacak.



CIA bomba arayacak



- ABD Başkanı'nın güzergahı boyunca her 50 metrede bir polis konuşlandırılacak.



- CIA ajanları ve bomba uzman ekipleri Obama'nın kalacağı Conrad Oteli'nde bomba araması yapacak. ABD Başkanı, otelde farklı dinlerin liderleriyle bir araya gelecek.



Yedek kan bile var



- Başkan Obama, müze ve cami ziyaretlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılacak.



- Zırhı sayesinde yakıt tankının patlama riski yok. Kapılar Boeing 757'nin kabin kapısı ağırlığında.



- Katlanabilir masa, laptop, uydu telefonu ve Pentagon'a direkt hat var.



- Gece görüş kamerası, pompalı tüfek, gözyaşartıcı bomba, Başkan'a nakledilmek üzere yedek kan bulunuyor.