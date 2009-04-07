Obama İstanbul'dan sonra Bağdat'a gitti

Türkiye'ye yaptığı iki günlük ziyaretini tamamlayan ABD Başkanı Barack Obama, ABD işgali altındaki Irak'a sürpriz bir ziyaret yaptı.

ABD Başkanı Barack Obama, 7 Nisan Salı günü saat 14.20'de Türkiye'den ayrıldı. Obama, Atatürk Havalimanı'ndan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Sharon Wiener ile öteki ilgililerce uğurlandı.

‘Air Force One’ uçağının ABD’ye doğru yola çıktığı biliniyordu. Ama Obama bir sürprize daha imza attı. Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti.

'18 ay çekilme için belirleyici olacak'

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Obama’nın Irak'ta ABD'li komutanlar ve askerlerle bir araya geleceği, elverişsiz hava koşulları helikopter seyahatine izin vermediği için Iraklı liderlerle telefonda görüşeceği duyuruldu. Ama kısa süre sonra ajanslar Obama’nın Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile bir araya geldiği haberini geçti.

ABD Başkanı Barack Obama, El Maliki'yle yaptığı görüşmeden sonraki açıklamasında, Irak'ta halen yapılacak çok iş bulunduğunu söyledi.

Türkiye'den sürpriz bir şekilde Irak'a geçen Obama, burada yaptığı açıklamada, Aralık ayında yapılacak seçimlerden önce mevcut sorunları çözmede Iraklı liderleri cesaretlendirmenin ülkesi için önemli olduğunu, buraya gelişinin de buna yardımcı olabileceğini belirtti.

ABD'nin Afganistan'daki durumu iyileştirmeye çalışmak için çok zaman harcadığını kaydeden Obama, ancak Irak'ın da önemli olduğunu vurguladı.

Obama, Washington'a dönerken, Irak'ta olağanüstü işler yapan askerlere teşekkür etmek üzere Irak'a uğramaya karar verdiğini söyledi.

Irak'ta Amerikan askeri tesisi Victory Kampında, ABD'nin Irak'taki komutanı General Ray Odierno ile bir araya gelen ABD başkanı, burada askerler bir konuşma yaptı.



Obama, başkomutanlarını büyük bir alkışla karşılayan Amerikalı askerlere hitaben konuşmasında, Amerikan kuvvetlerinin, demokratik bir ülke olarak ayakta durabilmeleri için Iraklılara gerekli fırsatı sunduğunu, bunun çok büyük bir adım olduğunu söyledi.

Irak'taki misyonları açısından gelecekteki 18 ayın, istikrar sağlanması bakımından çok büyük bir önemi olduğunu kaydeden Obama, "Bu, çok hassas bir dönem olacak" ifadesini kullandı. Barack Obama, askerlerin, görevin yerine getirilmesiyle evlerine dönebileceklerini belirtti.

Obama, savaşı sona erdirme ve askerlerin büyük bölümünü gelecek yaza kadar geri çekme taahhüdünde bulunmuştu.





