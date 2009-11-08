Obama: İsrail'in gerçek güvenliği Filistin'e bağlı

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, 14 yıl önce aşırı sağcı bir Yahudinin düzenlediği suikastte hayatını kaybeden eski Başbakan İzak Rabin'i andı. Anma töreninde bir video mesajla İsraillilere seslenen ABD Başkanı Barack Obama, "Filistinliler, umutsuzluk ve mutsuzluğa mahkum oldukça, İsrail gerçek bir güvenliği bulamaz" dedi.

Tel Aviv'de, geçen hafta yapılması planlanan ancak yoğun yağışlar nedeniyle bu hafta sonuna ertelenen tören, Rabin'in suikaste uğradığı, kendi adını taşıyan meydanda düzenlendi.

ABD Başkanı Obama, törende yayınlanan video mesajında, Rabin'den övgüyle söz etti.

Obama İsraillilere de Rabin'in "savaşılması zevkli tek savaşın, barış için verilen savaş olduğu" yolundaki sözlerini hatırlattı.

-PERES'DEN ABBAS'A ÇAĞRI-

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de törende yaptığı konuşmada, mükemmel olmasa da bir barışa sahip olmanın, sonu gelmeyen savaştan çok daha iyi olduğunu vurguladı.

Peres, Rabin'e sıkılan ve onu öldüren 3 kurşunun barış sürecini hedef aldığını ve aslında umutları yok etmek için sıkıldığını belirtti.

Rabin'in sorunları olduğundan daha az göstermediğini, sorunları saklamadığını, reddetmediğini ve halkın ödemesi gereken bedeli de bildiğini, hatta kendisinin de bu tehlikelin farkında olduğunu ifade eden Peres, İzak Rabin'in tüm bunlardan korkmadığını ve geri çekilmediğini anlattı.

İsrail ile Filistinliler arasında tıkanan barış sürecine değinen Peres, "İki devletli çözümü reddedenler tek devletli bir çözümü de getiremezler" dedi.

Bu çözümü reddedenlerin, bir devlet yerine, sonu gelmeyen kanlı bir savaşı getireceklerini ifade eden Peres, İsraillilerden barış sürecinin yok olmasına izin vermemelerini ve barışın maliyetinden de korkmamalarını istedi.

Peres, İsrail halkının yanı sıra gelecek seçimde başkanlığa aday olmayı düşünmediğini açıklayan Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da seslendi ve Filistin liderini kararından geri dönmeye çağırdı.

Şimon Peres, Abbas'a "Oslo anlaşmalarını birlikte imzaladık...Bir meslektaşım olarak size dönüyor ve vazgeçmemenizi istiyorum" sözleriyle çağrıda bulundu. Peres, Abbas'a "50 yıldır halkınız için emek verdiğinizi biliyorum" diye seslenerek, bu sürede bir çok sıkıntı ve hayal kırıklıklarının da olduğunu ifade etti.

İsrail halkını ve hükümetini bilen biri olarak, ülkesinin barış istediğini ifade eden Peres, 51. yılın bir dönüm noktası olabileceğini ve Filistin halkına bağımsızlığın yanı sıra İsrail devletine de barış getirebileceği belirtti.

Peres'in önceki gün de Abbas'ı telefonla arayarak, kararından vazgeçirmeye çağırdığı bildirilmişti.

Rabin'i anma töreninde Savunma Bakanı Ehud Barak ile diğer bazı İsrailli Bakanlar ile muhalefet lideri Tzipi Livni de birer konuşma yaptı.