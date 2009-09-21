Obama İsrail ve Filistinli liderlerle görüşecek

ABD Başkanı Barack Obama, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması arayışları doğrultusunda İsrail ve Filistin liderleriyle yarın bir araya geliyor.



Obama, New York'ta önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek, hemen ardından Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile toplantı yapacak. Daha sonra, BM Genel Kurulu toplantıları için ABD Başkanının kaldığı Waldorf-Astoria otelinde Netanyahu, Abbas ve Obama'nın üçlü görüşme yapması öngörülüyor.



Netanyahu ve Abbas, taraflar arasındaki barış görüşmelerinin İsrail'in yılbaşındaki operasyonu sırasında durmasından sonra ilk kez bir araya gelecek.



İsrail Başbakanı Netanyahu, New York'taki toplantılara katılmak üzere bugün ABD'ye hareket ediyor. İsrail Başbakanlığı, Netanyahu'nun Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın 3 ana başlık üzerinde yoğunlaşacağını bildirdi. Buna göre, Netanyahu, İran nükleer programının sadece İsrail için değil tüm dünya için tehdit oluşturduğunu belirtecek, ayrıca Orta Doğu'daki bölgesel barış üzerinde durup, İsrail'in yılbaşındaki Gazze operasyonu ile ilgili Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone tarafından hazırlanan rapora da değinecek. Netanyahu'nun, rapordaki bulgu ve değerlendirmelerin terörü ödüllendirdiğini, terörizmle mücadele eden demokrasilerin ellerini bağladığını söylemesi bekleniyor.



Beyaz Saray'ın görüşmelere ilişkin açıklamasını İsrail memnuniyetle karşılarken, Filistinli Başgörüşmeci Saib Erekat, Filistin tarafının toplantıyı, iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik bir başlangıç olarak görmediğini ifade etti.



Erekat, "Filistin liderliği, yerleşim faaliyetleri durmadığı sürece barış görüşmelerinin olmayacağında ısrarlıdır" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetimi ise Abbas'ın da katılacağı üçlü toplantıyı "içi boş" sözleriyle eleştirerek, Abbas'a toplantıya katılmaması çağrısında bulunmuştu. Hamas sözcülerinden Sami Ebu Zühri, toplantıdan sadece Siyonist yönetimin karlı çıkacağını savunmuş ve bugüne dek, Abbas'ın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerindeki inşaatlara son verilmeden İsrail tarafı ile görüşmeyeceği yolundaki sözlerini hatırlatıp, Abbas'ı "yalancılıkla" da suçlamıştı.



Hamas, toplantıyı "siyasi bir oyun" olarak nitelendiriyor.

