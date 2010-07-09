Obama: İsrail İran'a tek başına saldırmaz

T24- ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'in tek başına İran'a saldırarak sürpriz yapmayacağına inandığını söyledi.



İsrail'in Kanal 2 televizyonuna konuşan Obama, İsrail ile ülkesi arasındaki ilişkilerin iki ülke için sürpriz olacak hareketlere girişilmesini engelleyecek kadar güçlü olduğunu söyledi.



Ortadoğu barış sürecine de değinen Obama, İsrail ile Filistnliler arasında birkaç yıl içinde barış anlaşması olabileceğini söyledi ve "Bundan daha iyi bir fırsat olmayabilir" diye ekledi.



NETANYAHU BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPMADI





İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan ise Obama'nın beklediği açıklama gelmedi. Netanyahu, Obama'nın Yahudi yerleşim birimlerinin inşaatının askıya alınması sürecini uzatma isteğine olumsuz yaklaşacağının sinyalini vererek, "Sanırım yeterince şey yaptık" dedi.



Netanyahu bununla birlikte Filistin lideri Mahmud Abbas'ın barış görüşmeleri için karşısına oturması halinde, bir yıl içinde barış anlaşmasının imzalanabileceğini kaydetti.