-OBAMA: İSRAİL BİZİM DOSTUMUZ WASHINGTON (A.A) - 21.06.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin İsrail'e olan güçlü desteğini vurgulayarak, "İsrail bizim en yakın müttefikimiz ve dostumuz" dedi. Obama, Washington'daki bir otelde "ABD-İsrail Arasında Güçlü İlişkilere Destek Veren Amerikalılar" adlı Yahudi grubun ev sahipliğinde düzenlenen bağış toplama etkinliğinde Yahudi bağışçılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında, ABD ile İsrail arasındaki yakın bağları vurgulayıcı mesajlar veren Obama, "Bu gece size vereceğim en önemli mesaj şu; önümüzdeki aylar ve yıllar boyunca çok sayıda zorluğu içerecek bir durumu idare etmeye çalışırken, tek bir prensip asla bozulmayacak: ABD ve İsrail her zaman sadık birer müttefik ve dost olmaya devam edecek, aramızdaki bağlar kırılmaz nitelikte ve İsrail'in güvenliği ABD'nin dış politikasında daima en üst sırada yer alacak, çünkü doğru olan bu, çünkü İsrail bizim en yakın müttefikimiz ve dostumuz, sağlam bir demokrasi ve bizim değerlerimizi ve ilkelerimizi paylaşıyor" dedi. Konuşmasında, Ortadoğu'daki değişimlerin bölgeye yeni bir bakışı gerektirdiğine işaret eden Obama, "Hem ABD hem de İsrail, bu yeni görünüme taze gözlerle bakmalı. Yaptıklarımızın aynısını yapmaya devam etmemiz ve meselelerin kendiliğinden çözülmesini beklememiz yeterli olmayacaktır. Yaratıcı olmalı ve fırsatlar aramalıyız" diye konuştu. ABD yönetimi olarak, Ortadoğu'da barışın sağlanması için "tüm yaratıcı güçlerini kullanacaklarını" vurgulayan Obama, yönetiminin, İsrail'in güvenliğine, son 25 yıl içindeki diğer tüm ABD yönetimlerinden daha fazla katkı sağladığını savundu. Obama, önümüzdeki süreçte İsrail ile aralarında "taktiksel anlaşmazlıklar" olabileceğini, ancak komşularıyla barış içinde yaşayan güvenli bir Yahudi devleti vizyonu noktasında aynı hedefi paylaştıklarının altını çizdi. ABD Başkanı Obama, geçen ayki Ortadoğu konuşmasında "1967 sınırlarıyla" ilgili sarfettiği sözleri yüzünden İsrailli bazı çevrelerden tepki görmüştü. Obama'nın dün gece Yahudi bağışçılara hitap ettiği konuşmasının ise dinleyicilerden büyük alkış aldığı ve geceye katılan 80 civarında dinleyicinin, bilet başına 25 bin ile 35 bin 800 dolar arasında miktar ödediği ve tüm biletlerin satıldığı belirtiliyor.