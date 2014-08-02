Obama: İsrail askeri bırakılmalı

ABD Başkanı Barack Obama, Hamas’ın barışı garanti etmemesi durumunda yeni bir ateşkes sağlanmasının çok zor olacağını söyledi. İsrail ordusu ise, Gazze’nin güneyindeki çatışmalar sırasında bir askerinin kaybolduğunu ve ilk belirlemelere göre kaçırılmış olabileceğini duyurdu. Hamas kaçırma iddiasını doğrulamadı.

Kerry Türkiye'den yardım istedi

Al Jazeera'da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Gazze'de çatışmalar sırasında kaybolan İsrail askeri için Türkiye ve Katar'ın devreye girmesini istedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu "Yapılması gereken varsa yaparız ama bugün öldürülen 70 Gazzelinin de hesabının sorulması lazım" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Katar'dan bu konuyla ilgili ellerinden ne geliyorsa yapmalarını istiyoruz, aksi takdirde gerilimin artması ve daha çok can kaybı riski söz konusu olacaktır" dedi.

Kerry ile görüşmesinin içeriğiyle ilgili olarak, Irak Türkmen Cephesi lideri Erşad Salihi ile düzenlediği ortak basında toplantısında, Al Jazeera muhabiri Ece Göksedef'in sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Sayın Kerry ile görüştük, bizim için önemli olan ateşkesin tekrar hakim kılınması, bunun için de ne gerekiyorsa yaparız, kaçırılan askerle ilgili atılacak adım varsa hep beraber atarız. Ama şunu da belirtelim, bir İsrail askerinin kaçırılması dolayısıyla bir ateşkes durduruluyorsa, 70 Filistinli öldürülmüşse bunun da hesabının verilmesi lazım. İnsanlar bizim nezdimizde eşittir, ateşkes birlikte nasıl rayına oturturuz Kerry ile bunu da konuştuk, provokasyona uğramaması için iki tarafın da atması gereken adımlar konusunda ne yapılması gerektiğini konuştuk. Türkiye'nin nin öncü rol almasından rahatsız olanlar da süreci provoke etmiş olabilir. Saatler süren üçlü ikili görüşmeler yaptık. Şimdi de bu görüşmeleri yapacağız ve ne gerekiyorsa, tek taraflı değil iki tarafı da tatmin edecek her türlü çerçeveyi oluşturacağız" dedi.

Davutoğlu, "İsrail askerinin kaçırılmasıyla ilgili BM gözlemci heyetinin tarafsız bir inceleme yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kerry'nin hedefi yine Hamas

Ateşkesin bozulmasıyla ilgili konuşan Kerry ise, Refah’taki saldırılar ve Huzaa katliamıyla ilgili yorum yapmazken, Refah’taki çatışmalarda iki İsrail askerinin öldürülmesini kınadı.

Kerry ayrıca kaçırıldığını öne sürdüğü İsrail askerinin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Kerry, “Uluslararası toplum Hamas’ın İsrail’e tüneller ve roketler vasıtasıyla düzenlediği saldırıları durdurmak için çabalarını iki katına çıkarmalıdır” dedi.

Refah'a saldırı ateşkesi bozdu

İsrail'in Refah'a saldırması sonucu BM tarafından önerilen ve tarafların kabul ettiklerini duyurduğu 72 saatlik ateşkes bozuldu.

Mısır da Kahire'de yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin çağrısıyla İsrail ve Hamas arasında başlayan ateşkes, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesini bombalamasıyla son buldu.

İsrail, Refah'ın doğusuna topçu ateşi gerçekleştirdi. Saldırıda dört Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Filistin İçişleri Bakanlığı İsrail'in ateşkesi ihlâl ettiğini ve sınır bölgelerini bombaladığını duyurdu. Refah kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu ateşkesi bozmasının ardından üç saat içinde öldürdüğü Filistinli sayısı 40'a yükseldi. Gazze genelinde ise 70 Filistinli öldürüldü.

Saldırının ardından Hamas ateşkesi bozan İsrail'e karşılık olarak İsrail'e roket fırlattı.

Al Jazeera'nin Gazze'deki muhabiri Vail Dahduh ateşkesin üç ayrı bölgede ihlâl edildiğini söyledi. Dahduh, İsrail'in Refah ve Cuhur El-Dik bölgelerinde topçu ateşleri gerçekleştirdiğini, Cebel El-Ras bölgesinde ise hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

72 saat sürecekti

Ban Ki-moon ve Kerry'nin ortak bildirisinde ateşkesin 1 Ağustos Cuma sabahı yerel saatle 08.00'de başlayacağı ve 'uzatılmadıkça' 72 saat süreceği açıklanmıştı.

İsrail ordusunun kara birlikleri ve Hamas askerleri bu süre zarfında ilerlemeyecek ve yerlerinden ayrılmayacak, ancak İsrail, Hamas'ın kullandığını iddia ettiği ve kendi savunma hatlarının gerisinde kalan tünellere yönelik operasyonlara devam edecekti.