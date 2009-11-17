Obama işkence fotoğraflarına yayın yasağı istedi

Amerikan hükümetinin, Irak ve Afganistan'da Amerikan askerlerini tutuklulara işkence ederken gösteren 44 fotoğrafın yayınlanmasına Yüksek Mahkeme'den yasaklama getirilmesini istediği bildirildi.

AFP muhabiri, hükümet tarafından Yüksek Mahkeme'ye gönderilen mektubu ele geçirdi. Mektupta, Savunma Bakanı Robert Gates, akıbeti Yüksek Mahkeme'nin takdirine kalan 21 fotoğrafla istinaf mahkemesinin önündeki 23 fotoğrafın yayınlanmasına yasak getirilmesini istiyor.

11 eylül 2001 ile 22 ocak 2009 arasında çekilen fotoğraflar, "Amerikan kuvvetlerinin 11 eylülden sonra Amerikan toprakları dışında tutuklulara reva gördüğü muameleyi" gözler önüne seriyor.

Hükümet tarafından mahkemeye gönderilen mektupta, fotoğrafların yayınlanmasının, "Amerikan toprakları dışındaki silahlı kuvvet mensupları, görevliler veya yurttaşları tehlikeye atabileceği" görüşü savunuluyor.

Fotoğrafların yayın hakkını 2009 baharında mahkeme kararıyla kazanmış olan Yurttaş Özgürlüklerini Savunma Derneği (ACLU) yetkilileri ise hükümetin Yüksek Mahkeme'ye başvurarak yayın hakkını engellemek istemesinden hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Derneğin yazılı açıklamasında, "Sukut-u hayale uğramış bulunuyoruz. (...)Bu fotoğraflar tarihi arşivimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bunlar, Irak ve Afganistan'da mahkumlara yapılan fena muamelelerin sorumluları hakkındaki tartışmalar bakımından çok önemli" denildi.

Pentagon fotoğrafları 13 mayısta yayınlamaya niyetli gözükürken, Başkan Obama bunların "Amerikan aleyhtarı duyguları kışkırtacağı ve askerleri daha büyük bir tehlikenin içine atabileceği" düşüncesiyle fotoğrafların yayınlanmasına karşı çıkmış ve hükümet de, yasak kararı çıkarabilmek için konuyu yüksek yargıya taşımıştı.