Obama IŞİD'le mücadeleyi sertleştirecek



ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'e karşı mücadelenin ağırlık noktasını örgütün Suriye'deki kalesi olarak görülen ve cihatçıların yönetici kademelerinin bulunduğu bölgelere yönelik yoğun hava saldırılarının oluşturacağını açıkladı.

Obama, açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı'da üst düzey askeri ve istihbarat görevlileri ile bir araya geldikten sonra yaptı. Hafta sonu koalisyonun hava saldırılarında Suriye'nin Rakka kentini hedef almıştı.

Suriye ve Irak'ta nüfuz ettiği bölgeleri genişleten IŞİD örgütü, yaklaşık bir yıl önce kontrolü altındaki alanlarda 'hilafet' ilan etmişti. ABD öncülüğündeki koalisyon 2014 yazından bu yana IŞİD mevzilerine hava saldırısı düzenliyor. Karadan mücadeleyi ise Irak Ordusu, Kürt güçleri ve Suriye'deki ılımlı muhalif güçler yürütüyor.

Suriye'de dört yıldan uzun bir zamandır devam eden savaş, IŞİD'in güçlenmesine zemin hazırlamıştı. IŞİD, kontrolü altındaki bölgelerde Müslüman olmayan azınlığa yönelik zulüm ve işkencelerin yanı sıra tarihi kentlerdeki kültür mirasını yok ederken çekilmiş görüntülerle de dünya kamuoyunda büyük bir endişe ve tepkiye yol açıyor.