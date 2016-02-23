Obama: IŞİD'le mücadele için ılımlı İslam'ın yaygınlaşması gerekiyor

ABD Başkanı Barack Obama, "IŞİD gibi terör örgütlerinin yükselişiyle mücadele etmek için ılımlı İslam'ın yaygınlaşması gerekiyor. ASEAN ülkelerinin ılımlı İslam'ı en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz" dedi.

Sputnik’in haberine göre, California eyaletindeki Sunnylands'de geçen hafta düzenlenen ABD-ASEAN zirvesi sonrasında Channel NewsAsia'ya röportaj veren Obama, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar konusunda Çin'in tutumunu eleştirirken, "Anlaşmazlıkları çözmek için uluslararası hukuk ve uluslararası normlar üzerinden hareket etmek yerine, Çin hükümetinin geleneksel yöntemlerle hareket ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Obama, Çin'in tartışmalı adalardaki tutumunun, bölgede hak iddia eden diğer ülkelerle bir savaş ortamı doğurabileceğine dikkati çekti.

Obama geçen yıl eylül ayında Beyaz Saray'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile buluşmasında Şi'nin kendisine tartışmalı adalarda silahlanmaya gitmeme garantisi verdiğini ifade ederek, "Çin'in verdiği sözde samimi olup olmadığını test etmeye devam edeceğiz" dedi.

IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Obama, "IŞİD gibi terör örgütlerinin yükselişiyle mücadele etmek için ılımlı İslam'ın yaygınlaşması gerekiyor. ASEAN ülkelerinin ılımlı İslam'ı en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Obama, IŞİD terör örgütünün Müslüman ülkelerde gençler üzerinde etkili olmayı hedeflediğini belirtirken, "ABD dini inançlarla değil, yoldan çıkmış ve inançları kullanarak suç işleyen küçük gruplarla savaş halindedir" dedi.

ABD'de İslamofobi'nin yükselişinden duyulan endişelerle ilgili olarak Obama, "IŞİD örgütünün yaptığı saldırılar İslamofobi'yi arttırıyor. Korku kötü bir şeydir. İnsanlar korktuklarında, genelleme yapmaya başlarlar" ifadelerini kullandı.

Bazı siyasilerin bu durumdan faydalanmak istediğini vurgulayan Obama, "Mesela Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, Müslümanların ABD'ye girişine yasak getiren geçici bir yasa önerisi sundu" dedi.