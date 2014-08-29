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Dünya

Obama: IŞİD’e karşı askeri eylemde henüz bir stratejimiz yok

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'e karşı olası bir operasyonda Kongre'nin onayına ihtiyacı olup olmadığına dair soruya 'Strateji geliştikçe, Kongre ile istişare halinde olmayı sürdüreceğiz' dedi

29 Ağustos 2014 13:51

 ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD’e karşı olası bir askeri eylemle ilgili sorulan soruya “Henüz bir stratejimiz yok” şeklinde cevap vererek, basında yer alan bazı haberlerin, kendilerinin şu anda durduğu noktanın çok ilerisine geçtiği gözlemini de dile getirdi.

Obama Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye 'de IŞİD'e karşı olası bir askeri eylem için Kongre'nin onayına ihtiyacı olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlarken,"Strateji geliştikçe, Kongre ile istişare halinde olmayı sürdüreceğiz. Kongre'nin de tartışmaya katılmasının önemli olacağını düşünüyorum, ki böylece Amerikan halkı da tartışmanın parçası olabilir. Ancak işi tersinden yapmak istemiyorum. Henüz bir stratejimiz yok" ifadelerini kullandı. 

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