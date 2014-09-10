Obama: IŞİD'e karşı harekete geçme yetkim var

ABD Başkanı Barack Obama Kongre liderlerini, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı askeri operasyonu genişletmeye yönelik planları hakkında bilgilendirdi. Obama Kongre'den onay istemeyeceğinin sinyalini verdi.

Başkan Obama Salı günü Beyaz Saray'da Demokratların Senato'daki lideri Harry Reid ve Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Nancy Pelosi ile Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner ve Cumhuriyetçileri Senato'daki lideri Mitch McConnell'ı ağırladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın Kongre liderleri ile yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Başkan'ın Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı harekete geçme yetkisi olduğu ve bunu Kongre liderlerine aktardığı vurgulandı.

Açıklama, Obama'nın IŞİD'e karşı askeri operasyonu genişletirken, Kongre'den onay istemeyeceği olarak yorumlandı.

Obama son olarak Kongre liderleri ile ele aldığı stratejisini yerel saatle 21.00'de, (TSİ Perşembe günü 04.00'de) kamuoyuna açıklayacak.

Geçen yıl topu Kongre'ye atmıştı

ABD Başkanı Barack Obama geçen yıl Suriye'ye askeri operasyon düzenleme yetkisi olduğunu ancak karar için Kongre'ye danışacağını açıklamıştı. Suriye rejiminin kimyasal silahlarını imha etmeyi kabul etmesinin ardından operasyon gerçekleşmemişti.

IŞİD ise geçen sürede Irak ve Suriye'nin önemli bir bölümünde kontrolü ele geçirmiş, örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi Haziran ayında "halifeliğini" ilan etmişti.

Örgütün militanları ayrıca ABD'nin geçen ay başlattığı IŞİD'e yönelik hava saldırılarını protesto etmek amacıyla iki Amerikalı gazeteciyi başlarını keserek öldürmüştü.

Obama ise Pazar günü yaptığı açıklamada IŞİD'e karşı kara harekâtının söz konusu olmadığını söylemiş ancak hava saldırılarını Suriye'deki hedefleri de kapsayacak şekilde genişletebileceğinin tıklayın sinyalini vermişti.

BBCTürkçe