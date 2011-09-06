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Ekonomi

Obama İşçi Bayramı'nda konuştu DETROIT (A.A)

06 Eylül 2011 16:48

-Obama İşçi Bayramı'nda konuştu DETROIT (A.A) - 06.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, İşçi Bayramı'nda ülkenin çıkarlarının herşeyin üstünde geldiğini, istihdam yaratılması ve ekonominin tekrar büyüme rayına sokulması gerektiğini söyleyerek, Cumhuriyetçilere yüklendi.  Obama, Amerikan İşçi Sendikaları Konfederasyonu AFL-CIO'nun ''İşçi Bayramı'' dolayısıyla otomotiv üssü Detroit'de düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, ''Cumhuriyetçilerin istihdam programını onaylaması gerektiğini'' söyledi. ABD Başkanı Obama, ''ABD'yi yeniden çalışma yoluna koymak için partilerin anlaşabileceği öneriler sunacağım, çünkü hala sorunlarımızı çözmek için partilerin birlikte çalışabileceğine inanıyorum. Şu anın aciliyeti ve birçok insanın karşı karşıya olduğu güçlükler gözönüne alındığında insanlar birlikte hareket etmeli'' dedi.  ''Kongre'de dürüst kişiler varsa onu göreceğiz. Kongre'de Cumhuriyetçiler ülkeyi partilerinin önüne koyacaksa onu göreceğiz'' diyen Obama, Cumhuriyetçilerin, karlı petrol şirketleri ve zengin Amerikalılar için yaptıkları gibi orta sınıf için vergi kesintileri konusunda sıkı biçimde mücadele edeceklerini kanıtlamalarını istedi. Milletvekillerinin hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Obama, ''Washington oyunları için zaman doldu. Şimdi harekete geçme zamanı'' diye konuştu. ABD'de yeniden inşa edilmesi gereken karayolları ve köprüler, bu işleri yapacak insan gücü ve özel şirketler bulunduğunu belirten Obama, ''Derhal kirlenmeye hazır 1 milyondan fazla inşaat işçimiz var. Yapılacak iş ve bu işi yapmaya hazır işçiler bulunuyor'' ifadesini kullandı. Obama'nın, 8 Eylül'de Kongre'de Senato ve Temsilciler Meclisinin birlikte katıldığı oturumda yapacağı konuşmada, ekonominin büyümesi ve istihdam yaratılmasıyla ilgili konulara değinmesi bekleniyor. ABD'de geçen hafta Çalışma Bakanlığının Ağustos ayında tarım dışı istihdamın değişmediği açıklamasından sonra Cumhuriyetçiler Başkan Obama için ''Başkan Sıfır'' ifadesini kullanmaya başladılar. ABD'de Ağustos ayında tarım dışı istihdamın değişmemesiyle 1945 yılından bu yana ilk kez bir ayda istihdam artışı sağlanamamıştı. ABD'de işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde bulunuyor.

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