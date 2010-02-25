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Ekonomi

Obama, iş adamlarından yardım istedi

Obama, Amerikalı iş adamlarından Amerikan ekonomisini durgunluktan kurtarmak için kendisine yardımcı olmalarını istedi.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Başkan Barack Obama Amerikalı iş adamlarından Amerikan ekonomisini durgunluktan kurtarmak için kendisine yardımcı olmalarını istedi.



Yuvarlak masa toplantısında iş adamlarına hitap eden Obama, geçen yıl çıkarılan teşvik paketi ve Senato’dan dün geçen 15 milyar dolarlık istihdam yasası gibi adımlara destek vermeleri çağrısı yaptı.

Obama, bu gibi adımlarla ekonomiyi düzlüğe çıkartmaya çalıştıklarını ve amacın, ekonomik faaliyetler üzerinde hükümetin etkisini artırmak olmadığını söyledi.    Bazı Cumhuriyetçi partililer, Obama’nın bu yasalarla hükümetin ekonomi üzerindeki gücünü artırmaya çalıştığını öne sürüyor.









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