Obama, iş adamlarından yardım istedi

T24

Yuvarlak masa toplantısında iş adamlarına hitap eden Obama, geçen yıl çıkarılan teşvik paketi ve Senato’dan dün geçen 15 milyar dolarlık istihdam yasası gibi adımlara destek vermeleri çağrısı yaptı.Obama, bu gibi adımlarla ekonomiyi düzlüğe çıkartmaya çalıştıklarını ve amacın, ekonomik faaliyetler üzerinde hükümetin etkisini artırmak olmadığını söyledi. Bazı Cumhuriyetçi partililer, Obama’nın bu yasalarla hükümetin ekonomi üzerindeki gücünü artırmaya çalıştığını öne sürüyor.