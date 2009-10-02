Obama: İran'la görüşmeler 'yapıcı'

ABD Başkanı, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülke ve Almanya'dan yetkililerin İranlı muhataplarıyla Cenevre'deki buluşmasını yapıcı olarak değerlendirdi.



İran'ın varlığı geçen hafta ortaya çıkan ikinci uranyum zenginleştirme tesisini de Birleşmiş Milletler denetimine açması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı, ülkesinin sabrının da sınırlı olduğunu belirtti.



2008 yılından bu yana ilk görüşme



İran'ın nükleer programı konusundaki müzakerelerin kesildiği 2008 Temmuz'undan bu yana ilk kez bir araya gelen taraflar, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı. İran da bu ilk görüşmeyi yapıcı olarak niteledi.



Görüşmelerin ardından bir açıklama yapan AB Dış İlişkiler Temsilcisi Javier Solana, diyaloğu arttırma ve Ekim ayı içerisinde tekrar bir araya gelme kararı aldıklarını duyurdu.



Solana İranlı muhataplarının, Kum kenti yakınlarındaki yeni uranyum zenginleştirme tesisi konusunda BM ile tam bir işbirliği sergilemeye hazır olduklarını dile getirdiklerini söyledi.



İran'ın BM denetçilerini yakında tesise davet edeceğini söyleyen, bunun önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşmesini umduklarını belirtti.



İran da görüşmelerden memnun



İran Dışişleri Bakanı Manuçer Muttaki, görüşmelerin yapıcı bir havada geçtiğini söyleyerek, karşı tarafın siyasi irade ve kararlılık sergilemesi umudunu dile getirdi.



İran'ın görüşmeleri bir üst aşamaya taşımaya ve bir zirve çerçevesinde bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi.



Muttaki İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını da sonuna kadar saklı tuttuğunu hatırlattı.



Yaptırım yerine diyalog



ABD ve müttefikleri bu ülkeye yönelik yaptırımların ağırlaştırılması seçeneğini değerlendiriyor.



BM Güvenlik Konseyi, şu ana kadar nükleer programını dondurmayı reddetmesi nedeniyle İran'a yönelik üç ayrı dizi halinde yaptırımlar uygulamıştı.



Washington, İran ile ender görülen bir biçimde yüzyüze görüşmelere başlayabileceğinin işaretini vermişti.



Üst düzey bir Amerikalı yetkili, ABD'nin 'yaptırımlara değil, diyaloğa odaklandığını' söyledi.

