Obama, İran'ın atom bombası için tarih verdi

ABD Başkanı Barack Obama, İran'ın nükleer silah geliştirmesine yaklaşık bir yıl olduğunu ileri sürdü. Obama, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için ABD'nin gücü dahilinde her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.



İsrail'in Channel 2 televizyonuna özel bir röportaj veren Obama, "İran'ın nükleer programı konusunda hala güç kullanmak yerine diplomasiyi tercih ediyoruz. Ancak nükleer bir İran'ı 'kırmızı hat' olarak görüyoruz ve bunu durdurmak için bütün seçenekler masada" dedi.

"İran'ın gerçekten nükleer bir silah geliştirmesinin bir yıl kadar süre alacağını düşündüklerini'' dile getiren ABD Başkanı Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüş alışverişinde bulunduğunda, bu konuda son birkaç yıldır yaptığı gibi, mesajının aynı olacağını belirtti.

Söz konusu mesajını, ''Bu sorunu diplomatik yollarla halledebilirsek, daha kalıcı bir çözüm olur. Ama çözemezsek tüm seçenekleri masada tutmayı sürdüreceğim'' sözleriyle aktaran Obama, herkesin çıkarına bir diplomatik çözüme yönelik sürenin sonsuz olmadığını da vurguladı.

Obama, İranlıların, mevcut yolda gitmeyi sürdürürlerse bunun ağır bedeli olacağının farkına vardıklarını düşündüğünü de ifade etti.

ABD Başkanı Barack Obama ayrıca İsraillilerle Filistinlileri barış görüşmelerine devam etmeye çağırdı.

Obama, İsrail'in serbest bırakılması için baskı yaptığı, casusluk suçundan 28 yıldır hapis yatan Jonathan Pollard'ı cezaevinden çıkarmayı henüz planlamadıklarını da söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama, önümüzdeki Çarşamba 3 günlük ziyaret için İsrail'e gidecek.