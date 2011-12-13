Obama, İran'dan düşen casus uçağı istedi!

T24 - ABD Başkanı Barack Obama’nın, İran’ın ele geçirdiği RQ-170 Sentinel casus uçağını resmi olarak İran’dan geri istediklerini belirtmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran’dan olumlu bir yanıt beklemediklerini ifade etti. İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi ise casus uçağın "artık İran'a ait olduğunu" söyledi. Öte yandan ABD’ye ait bir insansız hava aracının daha Seyşeller Uluslararası Havaalanı’nda düştüğü bildirildi. ABD’nin Mauritius Büyükelçiliği olayı doğruladı.







Obama, Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile düzenlediği ortak basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Size gizli istihbarat konularıyla ilgili açıklama yapamam. Uçağın geri verilmesini istedik. İranlıların nasıl cevap vereceğini göreceğiz” dedi.



Clinton ise “İran’ın bugüne dek sergilediği tavırlar nedeniyle taleplerine olumlu bir yanıt almayı beklemediklerini” söyledi. Savunma Bakanı Leon Panetta ise İran’ın casus uçağı geri vereceğini beklemediğini, ancak talepte bulunmalarının önemli olduğunu söyledi.





Cevap gecikmedi



İran'dan Obama yönetimine cevap gecikmedi. Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, "casus uçağın artık kendilerine ait olduğunu" söyledi.



ISNA haber ajansının haberine göre, Vahidi, “ABD’nin casus uçağı artık İran’a ait ve bu konuda atılacak adımlara biz karar veririz” dedi.



Mehr haber ajansı ise Vahidi’nin şu sözlerine yer verdi: “İran’dan özür dilemek yerine ABD yüzsüzce insansız hava aracını geri istedi… İran ulusunu veya çıkarlarını savunmak konusunda geri adım atmayacağız.”



Obama’ya Dışişleri Bakanlığı’ndan da benzer bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mehmanparast, “Başkan Obama, İran hava sahasının ve uluslararası yasaların ihlal edildiğini, casusluk operasyonları yürütülmüş olduğunu ve İran’ın iç işlerine müdahale edildiğini unutmuş görünüyor… Özür dilemek ve yaptıkları ihlalleri kabul etmek yerine, uçaklarını geri istiyorlar” dedi.





'Geri vermeyeceğiz'



İran televizyonları, Pazar günü ele geçirilen Sentinel casus uçağın görüntülerini yayımlamıştı. Aynı gün açıklamada bulunan Orgeneral Hüseyin Salami, İran hava sahasının ihlal edilmesinin “düşmanca bir eylem” olduğunu belirtmiş ve “büyük bir karşılık görebileceği” uyarısında bulunmuştu.



Orgeneral Salami, “Gizli ve önemli istihbarat elde etmek amacıyla bir ülkenin ulusal güvenliğine yönelik eylemde bulunan tarafa, kullandığı saldırganlık sembolü geri verilmez” ifadesini kullanmıştı.





Taklidi üretilecek



İran, General Salami’nin açıklamalarından bir gün sonra RQ-170 Sentinel uçağının benzerini üreteceklerini açıkladı.



İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Perviz Sururi, uçağın “şifrelerini çözmek üzere olduklarını ve bundan sonraki aşamanın uçağın üretimine geçmek olacağını” söyledi.



Yakın bir gelecekte casus uçağın seri üretimine geçecek duruma geleceklerini belirten Sururi, RQ-170 Sentinel’in aynısını üretmek için Rusya veya Çin'in yardımına ihtiyaç duymadıklarını ve bu ülkelerin, uçağın incelenmesi ve üretimine dahil olmayacaklarını söyledi.





ABD'nin bir casus uçağı daha düştü



Mahe adasında ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir izleme istasyonu bulunuyor.



Seyşeller Sivil Havacılık Dairesi (SCAA) de olayı doğrularken, uçağın rutin devriye görevinde olduğunu ve bir mekanik aksaklık dolayısıyla düştüğünü bildirdi.



ABD Büyükelçiliği uçağın görevinin ne olduğunu açıklamazken, saldırının sebebinin bilinmediğini söyledi.





