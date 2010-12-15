-OBAMA İRAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI WASHINGTON (A.A) - 15.12.2010 - ABD başkanı Barack Obama, İran'da düzenlenen ve en az 39 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı. Obama yaptığı açıklamada, bunun "alçakça, insafsız bir saldırı olduğunu" belirterek, "bu utanç verici ve korkakça eylemi düzenleyenlerin hesap vermesi gerektiğini" ifade etti. Bu saldırı karşısında İran halkının yanında olduklarını kaydeden Obama'nın açıklamasında, "Terörizmin bu ve diğer benzer eylemleri, dinsel, siyasal veya ulusal sınır tanımamaktadır. ABD nerede olursa olsun tüm terör eylemlerini kınar" denildi.