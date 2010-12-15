T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA İRAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI WASHINGTON (A.A)

15 Aralık 2010 20:17

-OBAMA İRAN'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI WASHINGTON (A.A) - 15.12.2010 - ABD başkanı Barack Obama, İran'da düzenlenen ve en az 39 kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı.  Obama yaptığı açıklamada, bunun "alçakça, insafsız bir saldırı olduğunu" belirterek, "bu utanç verici ve korkakça eylemi düzenleyenlerin hesap vermesi gerektiğini" ifade etti.  Bu saldırı karşısında İran halkının yanında olduklarını kaydeden Obama'nın açıklamasında, "Terörizmin bu ve diğer benzer eylemleri, dinsel, siyasal veya ulusal sınır tanımamaktadır. ABD nerede olursa olsun tüm terör eylemlerini kınar" denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24