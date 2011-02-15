-OBAMA: İRAN'A DEĞİL MISIR ÖRNEĞİNE BAKIN WASHINGTON (A.A) - 15.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ''Ortadoğu bölgesindeki müttefiklerine, İran örneğinin aksine, Mısır örneğine bakmaları gerektiğine yönelik güçlü mesaj gönderdiklerini'' belirterek, ''Mısır'da yaşananları kutlarmış gibi davranan İran rejimi, kendilerini barışçıl yollardan ifade etmeye çalışan İranlıları vurarak, Mısır'da yaşananların tam tersi yönde davrandı'' dedi. Obama, Beyaz Saray'da 2012 bütçesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Ortadoğu'ya yönelik bazı soruları da yanıtladı. Mısır'da hala yapılması gereken birçok şey olduğunu ancak şu zamana kadarki gelişmeleri olumlu bulduğunu belirten Obama, yönetimi elinde bulunduran ordunun uluslararası sözleşmelerle İsrail gibi ülkelerle olan anlaşmalarına uymayı teyit ettiğini, ordunun muhalefetle bir araya geldiğini, muhalefetin de adil ve özgür seçimlere doğru ilerlemenin önemini anladığını ifade etti. Mısır'ın demokratik kurumlarını inşa etme ve son dönemdeki olaylardan etkilenen ekonomisini güçlendirmede yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Obama, ancak şu ana kadar Mısır'dan doğru sinyallerin ortaya çıktığını gördüklerini kaydetti. Bu olayların Ortadoğu boyunca yansımaları bulunduğuna işaret eden Obama, her ülkenin farklı ve kendi geleneklerine sahip olduğunu, ABD'nin bu ülkelere toplumlarını nasıl yöneteceklerini dikte edemeyeceğini söyledi. Ancak ülkede kontrolü sağlamak için şiddet ve baskının yol olmadığını, hükümetlerin barışçıl gösterilere barışçıl yanıt vermesi gerektiğini, ifade ve toplanma özgürlüğü gibi evrensel değerlere güçlü biçimde inandıklarını ifade eden Obama, Ortadoğu bölgesindeki müttefiklerine ''İran örneğinin aksine, Mısır örneğine bakmaları gerektiğine yönelik güçlü mesaj gönderdiklerini'' kaydetti. ABD Başkanı Obama, ''Mısır'da yaşananları kutlarmış gibi davranan İran rejiminin kendilerini barışçıl yollardan ifade etmeye çalışan İranlıları vurarak Mısır'da yaşananların tam tersi yönde davrandığını'' kaydetti. Mısır'daki gibi olaylardan alınacak dersin ''bu toplumlarda gerçek değişimin terörizmle, masum insanları öldürmeyle değil insanların bir araya gelmesi ve manevi güçlerine başvurmasıyla yapılacağı'' olduğunu ifade eden Obama, Tahrir Meydanı'ndaki göstericilerin bu nedenle ulusal ve uluslararası destek topladığını söyledi. Barack Obama, bir soru üzerine, ''Mısır'da doğru olanın insanların fikirlerini ve şikayetlerini ifade edebilmesi ve daha duyarlı bir hükümet istemeleri olduğunu, İran'da da doğru olanın bu olduğunu ve halkın aynısını yapabilmesine imkan verilmesi gerektiğini'' belirterek, ''İran hükümetinin bunlara verdiği karşılıktaki farklılığın insanlara silah sıkması, vurması ve tutuklaması'' olduğunu söyledi. Obama, ''İran halkının, ABD'nin, Mısır'ın içinde olanlara söyleyebileceklerinden daha fazlasını İran'ın kendi içinde olanlara söyleyemeyeceğini ve diktede bulunamayacağını anlayarak daha temsil gücü yüksek hükümet ve daha çok özgürlük özlemlerini ifade edebilecek cesarete sahip olduklarını görmeye devam edeceklerini umduklarını'' belirtti. Ülkelerin kendi kararlarını kendilerinin vereceğini ifade eden Obama, kendilerinin daha iyi hayat için çaba harcayanlara manevi destek verebileceklerini kaydetti. -''ARTIK SADECE DEVLET TELEVİZYONU DEĞİL TWİTTER DA VAR''- Obama, bölgedeki istikrara yönelik endişeleri bulunduğunu da belirterek, Mısır'daki olaylardan önce bölgedeki ''dost ve düşmanlara'' daha iyi fırsatlar arayan canlı genç nüfusa sahip oldukları, bu nedenle ''dönemecin arkasında kalmamaları ve değişime uymaları'' mesajı gönderdiklerini hatırlattı. Genç nüfus ve sıradan halkın daha iyi hayat, iş ve fırsatlar için yollar bulunduğu hissine sahip olurlarsa bölgenin istikrar kazanacağını belirten Obama, hükümetler de bunları ne kadar sağlarsa o ülkelerin o kadar istikrarlı olacağını söyledi. Artık kişilerin sadece devlet televizyonlarıyla değil Twitter gibi sosyal paylaşım ağları ve telefonlarla yüz binlerce insanla iletişim kurabildiğine dikkati çeken Obama, Tunus ve Mısır gibi ülkelerdeki hükümetlerin bunu anladığını ve ''değişim açlığına'' şiddetle değil duyarlı şekilde karşılık vereceklerini umduğunu dile getirdi. -''ARZULARINIZ KESİNLİKLE DESTEKLEDİĞİMİZ ARZULAR''- Obama, bir soru üzerine, ''İleriye yönelen göstericilere mesajım, daha iyi fırsatlara, fikirlerini daha rahat ifade edebilmeye ve özgür basına yönelik arzularınız kesinlikle desteklediğimiz arzular'' dedi. Barack Obama, Mısır'da olduğu gibi ülkelerin geleceğinin, o ülkelerin kendi hakları tarafından belirleneceğini söyledi. Evrensel değerleri desteklerken bu geçişin şiddet ve kaos içinde dejenere olmayacağından emin olmak istediklerini ifade eden Obama, doğu Avrupa, Endonezya gibi ülkelerde görüldüğü gibi ''tarihte demokrasiye yönelik başarılı geçişlerin genellikle reformlara, tartışmalara, diyaloğa ve tamamıyla demokrasiye yönelen barışçıl gösterilerle olduğunu'' sözlerine ekledi.