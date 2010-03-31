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Dünya

Obama, İran'a daha ağır yaptırımlar istiyor

Amerikan başkanı Barack Obama, İran için yeni yaptırımlar getirilmesi gerektiğini söyledi.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Amerikan başkanı Barack Obama, İran için yeni yaptırımlar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Obama, İran'ın nükleer silah geliştirme hedefinden vazgeçirilmesini hedefleyen yeni yaptırım kararının 'aylar sonra değil, birkaç hafta içinde' alınmasını istediğini söyledi.

Beyaz Saray'da Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Obama, ABD'nin bu doğrultuda Fransa ve diğer ülkelerle birlikte çalıştığını kaydetti.

Başkan Obama, bununla birlikte bu konuda henüz uluslararası bir uzlaşmaya varılamadığını da sözlerine ekledi.


Çin engeli

İran'a karşı halihazırda bir dizi BM yaptırımı uygulanıyor.

Ancak BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacak yeni bir yaptırım kararına Çin'in destek olup olmayacağı bilinmiyor.


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