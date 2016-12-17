Obama: İran, Rusya ve Esad'ın ellerinde kan var

ABD Başkanı Barack Obama, "Suriye'de herkesin insani yardıma ulaşması gerekiyor. Halep saldırısına karşı tüm dünya birleşmiş durumda. İran, Rusya ve Esad'ın ellerinde kan var. Esad insanları katlederek meşruiyet kazanamaz" dedi. bama, bir muhabirin kendisine sorduğu "Suriye'deki yıkım konusunda kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?' sorusuna ise "Evet, biraz hissediyorum ancak yine de bizim bu konuda attığımız adımlar en doğru seçimlerdi" dedi.

Ekonomi, dış politika, ülkedeki silah şiddeti ve diğer konulara değinen Obama, göreve geldiğinde ABD'nin iki savaşın birden ortasında olduğunu ancak kendisinin asker sayısını 180 binden 15 bine indirdiğini söyledi. Bin Ladin'in kaçak hayatına son verildiğini ve düşman olmaktan çıkarıldığını söyleyen Obama, daha sonra konuyu Suriye ve Rusya'nın politikalarına getirdi. 'Suriye rejimi ve Rus müttefiklerinin ülkede yaşanan gerçeği saklamaya çalıştıklarını ve kendisinin Suriye'de daha geniş kesimleri temsil eden bir hükümetin kurulması için uğraş vermeye devam edeceğini söyledi.



"Rusya'nın müdahalesi"

Associated Press muhabirinin kendisinin de Hillary Clinton gibi Rusya'nın geçen ayki başkanlık seçimlerine siber müdahale ettiğine ve Clinton'ın seçim yenilgisinin sorumlusu olarak Rusya'yı görüp görmediği yönündeki soruya ise Obama, "Birden fazla istihbari analizleri bir araya getirdiğimiz zamani bu işin arkasında Rusların olduğundan emin oluyoruz. Demokratik Ulusal Komite'nin yazışmalarını ortaya döktüler. Sanırım bu konuda önlem almamız ve bu tip siber müdahaleleerin tekrarlanmasının önüne geçmemiz gerekiyor" cevabını verdi.

"Putin'e 'Son ver' dedim"

Obama, Rusya lideri Vladimir Putin ile geçen Eylül ayında görüştüğünü ve ona 'Bu siber saldırılara son ver' dediğini ve ondan sonra bir daha siber müdahale yaşanmadığını; ancak o zamana kadar zaten önemli verilerin ele geçmiş olduğunu söyledi.

Trump'ın başkanlığı

' Obama, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan yeni başkan Donald Trump'ın seçim zamanı ve öncesinde yabancı müdahalelere karşı tüm önlemleri alacağından ve ülkenin seçim güvenliğini sağlayacağından emin olduğunu da söyledi

ABD Başkanlık seçimleri

Obama bu yazın başında Demokrat Parti'nin alt kanatlarından olan Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) hacklendiği konusunda bilgilendirildiğini ve hemen yasal mercileri bu konuda harekete geçirdiğini, olayın maduru olan komite mensuplarına da olayın tüm yönleriyle açıklandığını belirtti. Öncelikle böyle bir siber operasyonun ne için yapıldığını anlamadıklarını, arkasında yatan motivasyonu ve sonuçlarını kestiremediklerini ve her şeyden önce insanları bu konuda bilgilendirmeyi seçtiklerini söyleyen Obama, daha sonra da Kongreyi bilgilendirdiklerini belirtti. Obama, "Basında DNC'nin neden hacklendiğine dair pek çok yorum çıktı ancak biz Beyaz Saray olarak çok ön yargılı görünmek istemediğmiz için şimdiye kadar bu konuda bir yorum yapmamıştık. Benim özel olarak bir açıklama yapmak istemememin nedeni ise zaten çok fazla partizanlığın mevcut olduğu bu ortamda seçim kampanyalarının gidşatını çok fazla etkilememekti" ifadelerini kullandı.

"Biraz sorumlu hissediyorum"

Obama, bu hack olayını mümkün olabildiğince doğru ve olması gerektiği gibi ele aldıklarını açıkladı. Obama, Suriye krizinin çözülmesi konusunda hep en doğru adımlara atmaya çalıştıklarını ve şimdiye kadar da bunu yaptıklarına inandığını söyledi. ABD'nin bu meseleye asla uzaktan izlemeyeceğini ve 'yakında ilgilenmeye' devam edeceğini söyledi. Obama, bir muhabirin kendisine sorduğu "Suriye'deki yıkım konusunda kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?' sorusuna ise "Evet, biraz hissediyorum ancak yine de bizim bu konuda attığımız adımlar en doğru seçimlerdi" dedi.



