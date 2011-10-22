-Obama: Irak'taki tüm askerlerimizi çekeceğiz WASHINGTON (A.A) - 21.10.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin yıl sonuna kadar bu ülkeden çekileceğini açıkladı. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ''Daha önceden sözünü verdiğimiz gibi, Irak'taki askerlerimizin geri kalanı yıl sonuna kadar evlerine dönmüş olacak. Yaklaşık 9 yılın ardından Amerika'nın Irak'taki savaşı sona ermiş olacak'' dedi. Başkan Obama'nın bu açıklaması, ABD'nin 2011 yılı ötesinde de Irak'ta bir güç bulundurmaya devam edip etmeyeceğine dair aylardır süren tartışmalara son noktayı koymuş oldu. Açıklamasında, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile bugün video konferans yoluyla bir görüşme yaptığını söyleyen Obama, Irak'tan çekilme kararı konusunda Maliki ile mutabık kaldıklarını aktardı. Obama, Maliki'yi Aralık ayında Washington'a davet ettiğini de bildirdi. Obama, ABD ile Irak arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamaya girmekte olduklarını ifade ederek, ''1 Ocak'tan itibaren, Irak'la Stratejik Çerçeve Anlaşması'na da bağlı kalarak, aramızdaki ilişkiler, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayanan, egemen ülkeler arasında normal ve eşit bir ortaklık ilişkisi olacak'' diye konuştu. Başkan Obama, ABD ile Irak arasında diplomatların ve sivil danışmanların öncülük ettiği güçlü ve kalıcı bir ortaklığın olacağını ve Iraklılara kurumlarını güçlendirmelerine yardım edeceklerini, yeni ticari, kültürel ve eğitimi içeren bağlar kuracaklarını belirtti.