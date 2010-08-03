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Dünya

OBAMA: IRAK'TAKİ MİSYONUMUZ BU AY SONA ERİYOR WASHINGTON (A.A)

03 Ağustos 2010 00:03

-OBAMA: IRAK'TAKİ MİSYONUMUZ BU AY SONA ERİYOR WASHINGTON (A.A) - 02.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, "daha önce söz verdiği tarihe bağlı kalarak, Irak'taki Amerikan muharip askerlerinin ay sonuna kadar bu ülkeden çekilmiş olacağını" söyledi. Obama, Atlanta'da Engelli Amerikalı Gaziler adlı kuruluşun toplantısında yaptığı konuşmada, şöyle dedi: "Göreve gelmemden kısa süre sonra Irak için, sorumluluğun tümüyle Iraklılara geçmesi yönünde yeni stratejimizi açıklamıştım ve 31 Ağustos 2010 tarihine kadar ABD'nin Irak'taki muharip misyonunun sona ereceğini açıkça ifade etmiştim. Ve şimdi tam da bunu yapıyoruz, söz verdiğimiz ve belirttiğimiz tarihe bağlı kalarak."  ABD'nin Irak'a karşı sorumluluklarının sona ermediğini, sadece şeklinin değişmekte olduğunu vurgulayan Obama, "Burada bir yanlış anlama olmasın, askerlerimizin öncülük ettiği bir askeri çabadan, diplomatlarımızın öncülük edeceği bir sivil çabaya geçiş söz konusu" diye konuştu. Obama, "böylece Irak savaşındaki kilit bir bölümün kapanmaya yaklaştığını" ifade etti. Afganistan konusunda da açıklamalarda bulunan Obama, "Afganistan'da çok büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak Amerikan halkının şunu bilmesi önemli; ilerleme sağlıyoruz, açık ve başarılabilir hedefler üzerine odaklanmış durumdayız" dedi. Obama, "El Kaide ve liderliğine büyük darbeler indirildiğinin altını çizerek, Pakistan'ın da bu mücadelenin içinde olduğunu" söyledi.

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