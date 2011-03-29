-OBAMA: IRAK'TAKİ HATAYA DÜŞMEMELİYİZ WASHINGTON (A.A) - 29.03.2011 - Televizyondan halka hitap eden ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Irak'ta düştüğü hataya düşmemesi gerektiğini söyledi. Obama yaptığı açıklamada, "Eğer Irak örneğinde olduğu gibi, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi askeri yolla devirmeye kalkarsak, uluslararası koalisyon paramparça olur" dedi. ABD'nin başkenti Washington'daki Ulusal Savunma Üniversitesinden hitap eden Obama, "Kaddafi'yi devirmek için bir kara gücü göndermek gerek, bu da orduda görev yapan askerlerimiz için çok tehlikeli ve devletimiz için çok masraflı olur ve sonradan sorumululuk açısından çok ağır sonuçlar doğurabilir" şeklinde açıklamada bulundu. Irak'ta ABD'nin kara harekatı yaptığını hatırlatan Obama, "Irak'ta rejim değişikliği 8 yıl sürdü, binlerce Amerikan askerinin ve Iraklı sivilin hayatına ve ABD'ye yaklaşık bin milyar dolara maloldu" dedi. Obama, "Irak'ta yapılan hatalara düşmememek için 'lideri tarafından tehdit edilen bir halkı korumak amacıyla, o ülkeyi işgal etme hariç, gerekli bütün önemleri almayı' öngören BM Güvenlik Konseyinin 1973 nolu kararının çerçevesinin dışına çıkmayacağız ve Libya'ya kara gücü yollamayacağız" dedi. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı operasyonu savunan Obama, ABD'nin "çıkarları ve savunduğu değerlerin" tehlikeye girdiği zaman müdahale kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Obama, "Tabii ki, her baskı rejimine karşı orduyu kullanamayız, sadece doğru olanın yapılması gerektiği bir durum ortaya çıkınca müdahale etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Obama konuşmasında, "Bir askeri harekatın risk ve maliyetinin farkındayız ve elbette uluslararası sorunları çözmek için güce başvurmaktan da çekiniriz ama gerektiğinde, yani çıkarlarımız ve savunduğumuz değerler tehdit edilince, harekete geçme sorumluluğumuz doğar" dedi. -"ABD TEK BAŞINA HAREKET ETMİYOR- Libya'daki misyona dair çabada ABD'nin tek başına hareket etmediğini, güçlü ve büyüyen bir koalisyonunda kendilerine katıldığını ifade eden Obama, "buna, yıllardır bizim tarafımızda savaşan ve yakın müttefiklerimiz olan İngiltere, Fransa, Kanada, Danimarka, Norveç, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkeler de dahil" dedi. Libya'ya karşı askeri müdahalenin bir katliamın önüne geçtiğini anlatan Obama, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendisine karşı ayaklanan halkını 'sıçan' olarak nitelendirerek, 'kapı kapı dolaşıp, hiç kimseye acımayacağını ve herkesi cezalandıracağı' yönünde tehdit yağdıran Kaddafi'nin karşısında bazı ülkeler durumu görmezden gelmiş olabilirler. Fakat ABD farklı bir ülke ve ben bu ülkenin başkanı olarak görmezden gelmeyi reddettim. Katliam yapılmasını, toplu mezarları engellemek için harekete geçmeye karar verdim." Obama, "Sivilleri korumak için ABD ve uluslararası ortakları geniş bir koalisyon kurdular, Kaddafi güçlerini durdurdular, bir katliamın önüne geçtiler ve Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan ettiler" dedi. Libya'da demokrasiye geçişin "zor bir iş" olacağını söyleyen Obama, uluslararası çabaların ve yardımın yanısıra bu geçişin daha çok Libyalıların göstereceği çaba ile mümkün olacağını kaydetti. -"KOMUTA ÇARŞAMBA GÜNÜ NATO'DA"- Libya'ya yönelik silah ambargosu uygulaması ile uçuşa yasak bölge uygulamasının sorumluluğunu yürüten NATO'nun yeni bir sorumluluk üstlendiğini belirten Obama, "Şimdi de, NATO Libyalı sivilleri koruma sorumluluğunu da üstlendi ve ABD komutayı Çarşamba günü NATO'ya devredecek" dedi. -GALLUP- Öte yandan, ABD'deki Gallup enstitüsünün 22 Martta yaptığı araştırmaya göre, ABD halkının sadece yüzde 47'si Libya'ya karşı müdahaleden yana. Araştırmacılara göre, bu oran ABD'de, 40 yıldan bu yana yabancı bir ülkeye yapılan müdahaleyi onaylayan en düşük oran.