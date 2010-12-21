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Dünya

OBAMA IRAKLI LİDERLERİ KUTLADI WASHINGTON (A.A)

21 Aralık 2010 20:09

-OBAMA IRAKLI LİDERLERİ KUTLADI WASHINGTON (A.A) - 21.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Irak'ta Başbakan Nuri El Maliki'nin yeni kabinesinin bugün meclisten güvenoyu alması dolayısıyla Iraklı liderleri kutladı.  Obama, yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni hükümetin kurulmasını, "ulusal birliği ileri götürme yönünde atılan büyük bir adım" olarak nitelendirdi.  Barack Obama, "kapsamlı bir ortaklık hükümetinin kurulması kararı, aşırılık yanlılarının mezhep ayrımcılığını kışkırtma çabalarının açık bir reddidir" ifadesini kullandı.

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