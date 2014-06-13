Obama: Irak'a kara operasyonu yapmayı düşünmüyoruz

IŞİD’in Musul ve Tikrit’i ele geçirmesi ve Bağdat’ı tehdit etmesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama “IŞİD gibi terörist ülkelere karşı mücadele ederek onların alan hakimiyeti sağlamalarına engel olmalıyız” dedi. Obama Irak’a kara birlikleri göndermeyeceğini açıkladı.

“Tek seçenek askeri müdahale değildir” diyen Obama “Neler yapılacağını Kongre’ye danışarak bakacağız. Duruma hassasiyetle bakıyoruz. IŞİD’in alan elde etmesini istemiyoruz. Şii-Sünni çatışması tetiklenebilir. Çok büyük çıkarlarımız var orada. Amerika Irak için çok şey yaptı” dedi.