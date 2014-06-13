T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama: Irak'a kara operasyonu yapmayı düşünmüyoruz

ABD Başkanı Barack Obama Irak'ta IŞİD’in ilerleyişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 'Kara operasyonu düşünmediklerini' belirtti

13 Haziran 2014 22:50

IŞİD’in Musul ve Tikrit’i ele geçirmesi ve Bağdat’ı tehdit etmesine ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Barack Obama “IŞİD gibi terörist ülkelere karşı mücadele ederek onların alan hakimiyeti sağlamalarına engel olmalıyız” dedi. Obama Irak’a kara birlikleri göndermeyeceğini açıkladı. 

“Tek seçenek askeri müdahale değildir” diyen Obama “Neler yapılacağını Kongre’ye danışarak bakacağız. Duruma hassasiyetle bakıyoruz. IŞİD’in alan elde etmesini istemiyoruz. Şii-Sünni çatışması tetiklenebilir. Çok büyük çıkarlarımız var orada. Amerika Irak için çok şey yaptı” dedi.

ETİKETLER

ırakobamakara operasyonuaskeri müdahaleışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24