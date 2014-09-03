Obama Irak'a 350 ek asker gönderiyor



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Bağdat'a ulaşan askeri birlikler ABD

büyükelçiliği ve diplomatik personelin korunmasında görev alacak.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Irak'ta diplomatik güvenliği sağlamaktan sorumlu

toplam askeri personel sayısının 820 civarına ulaşacağını bildirdi.

ABD ordusu, bir süredir Irak'ta terör örgütü hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Florida-Tampa'da bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı'ndan

verilen bilgiye göre, hava saldırılarının sayısı 124'e ulaştı.

Beyaz Baray, Başkan Obama'nın İngiltere'de yarın başlayacak NATO zirvesinde

terör

örgütüne karşı alınabilecek ek önlemleri gündeme getireceğini duyurdu.

Açıklamada, "terör örgütüne karşı geniş tabanlı bir uluslararası ittifak ve kapsamlı bir

strateji hedeflendiği" belirtildi.