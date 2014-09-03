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Dünya
Deutsche Welle

Obama Irak'a 350 ek asker gönderiyor

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'ın başkenti Bağdat'a 350 asker gönderilmesi talimatını verdi.

03 Eylül 2014 11:22


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Bağdat'a ulaşan askeri birlikler ABD
büyükelçiliği ve diplomatik personelin korunmasında görev alacak.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Irak'ta diplomatik güvenliği sağlamaktan sorumlu
toplam askeri personel sayısının 820 civarına ulaşacağını bildirdi.

ABD ordusu, bir süredir Irak'ta terör örgütü hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Florida-Tampa'da bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı'ndan
verilen bilgiye göre, hava saldırılarının sayısı 124'e ulaştı.

Beyaz Baray, Başkan Obama'nın İngiltere'de yarın başlayacak NATO zirvesinde
terör
örgütüne karşı alınabilecek ek önlemleri gündeme getireceğini duyurdu.

Açıklamada, "terör örgütüne karşı geniş tabanlı bir uluslararası ittifak ve kapsamlı bir
strateji hedeflendiği" belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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