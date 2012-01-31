Obama 'insansız uçak saldırılarını' doğruladı

T24 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Pakistan'daki militanları hedef alan operasyonlarda düzenli olarak insansız uçakların kullanıldığını doğruladı.



Obama, saldırıları "aktif teröristler listesinde bulunan kişileri hedef alan nokta operasyonları" olarak değerlendirdi.



Başkan Obama açıklamalarını, Google'ın sosyal paylaşım sitesi Google+ üzerinden yapılan ve YouTube'dan da canlı yayınlanan bir saatlik sohbet programında yaptı. Barack Obama'nın katıldığı sohbet programı öncesinde, kullanıcılar tarafından 130 binden fazla soru gönderildi. Başkanlığı döneminde artan insansız uçaklarla düzenlene saldırılarla ilgili soruları yanıtlayan Obama, bu operasyonların çoğunun Pakistan'ın özerk aşiret bölgelerine düzenlendiğini söyledi.



Saldırıların, zorlu dağlık bölgelerdeki El Kaide militanlarını hedef aldığını belirten Obama, insansız uçakların kullanımını savundu ve "Bu militanları başka şekilde ortadan kaldırmak, içinde bulunduğumuz savaşlardan çok daha zorlu bir askerî operasyon olacaktır" görüşünü savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız uçaklarla düzenlediği operasyonlar, Afganistan Pakistan sınırındaki dağlık bölgede düzenleniyor ve Merkezî Haber Alma Teşkilatı CIA tarafından yürütülüyor.



AFP Haber Ajansı'na göre, bu bölgede 2010 yılında 101, 2011 yılındaysa 64 saldırı kayıtlara geçti. İnsansız uçaklarla düzenlenen saldırılar, sivillerin de ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Pakistan'da büyük öfke yaratıyor. (BBC Türkçe)





