Obama İngiliz Başbakan'a randevu vermedi

Beyaz Saray yetkililerinin, Başkan Barack Obama ile İngiltere Başbakanı Gordon Brown arasında resmi bir görüşme için İngilizlerden gelen talepleri reddettiği ortaya çıktı.

İngilizlerin Başbakan Brown ile Başkan Obama arasında bir görüşme için tam 5 kez başvuruda bulunduğu ve tüm bu başvuruların geri çevrildiği haber verildi.

Diplomatik bir kaynaktan BBC'ye yapılan açıklamada New York'da yapılan BM zirvesinde bir görüşme ayarlayamayan Başbakan'ın ekibinin "çıldırdığı" belirtildi.

Buna karşılık Obama, Japonya, Çin ve Rusya liderleriyle özel görüşmeler yaptı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Obama'nın Brown'ı "adam yerine koymadığı" yolundaki haberlerin "tamamen asılsız" olduğu belirtildi.

Bir sözcü, iki liderin "dün gece yapılan iklim değişikliği yemeğinin ardından çeşitli konuları kapsayan bir görüşme yaptıklarını" söyledi.

Ancak daha sonra bu görüşmenin Birleşmiş Milletler'in mutfağında ayak üstü yapılmış ve sadece birkaç dakika süren bir görüşme olduğu anlaşıldı.

Başbakan Brown, Başkan Obama ile Japonya, Çin ve Rusya liderleriyle yaptığı gibi gerçek bir görüşme yapmak istiyordu ve bunun için de tam 5 kez girişimde bulundu, ancak bu girişimlerin tamamı reddedildi.

İngiltere, geçtiğimiz ay Lockerbie bombacısını sağlık nedenleri gerekçesiyle serbest bırakıp Libya'ya dönmesine izin vermiş; İngiltere'nin bu kararı Obama tarafından bir "Hata" diye nitelendirilmişti.