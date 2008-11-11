Obama ilk kez Oval Ofis’te

ABD’de 4 Kasım başkanlık seçimini kazanıp, ülkenin ilk siyah başkanı olarak tarihe geçen Barack Obama, eşi Michelle ile birlikte George Bush’un daveti üzerine Beyaz Saray’ı ziyaret etti. Bush ve eşi Laura’nın, Obama çiftini kapıda karşıladığı görüldü.
Obama, 20 Ocak 2009’da gerçekleştirilecek yemin töreninden sonra ABD başkanlığı görevini resmen alacak. Beyaz Saray'ın mevcut ve müstakbel sahipleri...
Bu geçiş döneminde ABD Başkanı Bush’un, sekiz yıllık yönetimi boyunca elde ettiği başkanlık deneyimini, ülkenin bir sonraki başkanıyla paylaşması, ABD’de geleneksel bir uygulama olarak biliniyor.
Obama, bu ziyaretle ilk kez Oval Ofis’e ayak bastı.