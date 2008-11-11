Obama ilk kez Oval Ofis’te

Obama, 20 Ocak 2009’da gerçekleştirilecek yemin töreninden sonra ABD başkanlığı görevini resmen alacak.Bu geçiş döneminde ABD Başkanı Bush’un, sekiz yıllık yönetimi boyunca elde ettiği başkanlık deneyimini, ülkenin bir sonraki başkanıyla paylaşması, ABD’de geleneksel bir uygulama olarak biliniyor.Obama, bu ziyaretle ilk kez Oval Ofis’e ayak bastı.