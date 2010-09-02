T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA: ''İLERLEMELER VAR'' WASHINGTON (A.A)

02 Eylül 2010 01:37

-OBAMA: ''İLERLEMELER VAR'' WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, yarın başlayacak İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri öncesinde bazı ilerlemeler kaydedildiği söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabulünden sonra açıklamalarda bulunan Obama, ''İlerleme kaydediyoruz'' dedi. Obama, 1,5 saatlik görüşmenin ardından Abbas'ı limuzinine kadar geçirdi, ancak başka açıklama yapmadı. Obama'nın, Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Devlet BAşkanı Hüsnü Mübarek ile de görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından Obama tek başına basın toplantısı düzenleyecek, ardından da liderlerle akşam yemeği yiyecek. Bu akşam yemeği, doğrudan görüşmelerin resmi başlangıcı olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24