-OBAMA: ''İLERLEMELER VAR'' WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, yarın başlayacak İsrail-Filistin doğrudan görüşmeleri öncesinde bazı ilerlemeler kaydedildiği söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabulünden sonra açıklamalarda bulunan Obama, ''İlerleme kaydediyoruz'' dedi. Obama, 1,5 saatlik görüşmenin ardından Abbas'ı limuzinine kadar geçirdi, ancak başka açıklama yapmadı. Obama'nın, Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Devlet BAşkanı Hüsnü Mübarek ile de görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından Obama tek başına basın toplantısı düzenleyecek, ardından da liderlerle akşam yemeği yiyecek. Bu akşam yemeği, doğrudan görüşmelerin resmi başlangıcı olacak.