Obama ile Romney ilk kez canlı yayında tartışacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde, başkanlık seçimlerinde en önemli dönemece girildi. Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçilerin adayı Mitt Romney, yarın yapılacak ilk televizyon tartışmasında kozlarını paylaşacak. İki aday da bu tartışma öncesinde sıkı şekilde prova yapıyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde, başkanlık seçimine beş hafta kala heyecan artıyor. Başkan Barack Obama ve rakibi Cumhuriyetçi Mitt Romney, seçimin önemli bir süreci olan televizyon tartışmalarında karşı karşı gelmeye hazırlanıyor.

Obama ile Romney arasındaki ilk tartışma, Colorado eyaletinin Denver kentinde yapılacak. Bu ilk tartışmada iki aday, ekonominin yanısıra sağlık hizmetleri ve devletin ekonomideki rolünü tartışacak.

Obama ve Romney, ilk televizyon tartışmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Obama provası için Demokrat Parti senatörü ve eski başkan adayı John Kerry’yi seçti. Romney ise provalarını Cumhuriyetçi Parti Ohio senatörü Rob Portman ile yapıyor.

Barack Obama ile Mitt Romney, 6 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde, iki kez daha televizyonda kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelecek. ABD'li seçmenlerin gözü de bu televizyon tartışmalarında olacak. Her tartışmayı 50 milyon ABD'linin izlemesi bekleniyor.

Kararsız seçmenlerin yoğun olduğu eyaletlerde yapılan son anketlere göre Başkan Obama, Cumhuriyetçi rakibi Romney ile arasındaki farkı açıyor.

Romney'nin yarıştaki iddiasını sürdürebilmesinin, televizyondaki tartışmalarda üstün bir performans sergilemesine bağlı olduğu vurgulanıyor.