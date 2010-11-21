-OBAMA İLE MEDVEDEV LİZBON'DA GÖRÜŞTÜ LİZBON (A.A) - 21.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Lizbon'da 15-20 dakika görüştüğü açıklandı. Beyaz Saray yetkililerinden Ben Rhodes, NATO zirvesi dolayısıyla Lizbon'da bulunan iki liderin, bir köşeye çekilip 15-20 dakika baş başa görüşme fırsatı bulduklarını belirtti. Rhodes, bu görüşme için ''Gayriresmiydi, öngörülmemişti'' ifadesini kullandı. Rhodes, her iki liderin de görüşmeden memnun kaldığını kaydederek, 'birbirlerini gördüklerine sevindiler'' dedi. Obama'nın Medvedev'e, dün Gürcistan Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili ile görüşmesinde ele alınanları aktardığı da ifade edildi. Saakaşvili, Rusya ile NATO'nun yakınlaşmasını olumlu bulduğunu söylemişti. Bir başka Amerikalı yetkili de Medvedev ile Obama görüşmesinin amacının, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek yanlış anlamaları en aza indirmek olduğunu, ayrıca iki liderin silah azaltılmasını öngören START anlaşmasını ele aldıklarını kaydetti.